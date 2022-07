Alors que l’inflation poursuit sa hausse, le versement d’un chèque alimentaire aux foyers les plus modestes a été confirmé le 29 juin par la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Cette disposition fera partie des mesures figurant dans le projet de loi « Pouvoir d’achat », présenté le 6 juillet en Conseil des ministres, puis débattu devant l’Assemblée à partir du 18 juillet. Les modalités d’un futur décret doivent être précisées, mais les grandes lignes sont d’ores et déjà connues :

Un chèque, mais pour quels aliments ?

Parmi ses 149 mesures présentées en juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé « la création de chèques alimentaires qui pourront être utilisés pour acquérir des produits durables (issus de l’agroécologie, des circuits courts) ». Mais l’article 259 de la loi Climat et résilience d’août 2020 est nettement moins ambitieux, puisqu’il exige seulement que le gouvernement remette un « rapport » au Parlement « sur les conditions de la mise en œuvre du chèque alimentation durable ». Depuis, la réflexion se poursuit au niveau de trois ministères ‒ ceux de l’Agriculture, de la Santé et des Finances – mais aucun projet concret n’a encore vu le jour.

Selon le gouvernement, si la mesure tarde à se concrétiser, c’est parce qu’elle se heurte à des difficultés techniques, comme la liste des produits concernés (des fruits et légumes, des produits bio, des produits d’origine France, etc.), les lieux d’achat (supermarchés, petits commerces, marchés, vente directe, etc.), ou encore les modalités d’attribution.

Le futur chèque alimentaire pourrait s’inspirer des tickets-restaurants, à condition que les produits qu’on souhaite favoriser puissent être distingués des autres. Clairement fléché, il pourrait par exemple encourager les Français les plus modestes à acheter davantage de produits sains, en particulier des fruits et légumes, dont la consommation en France reste insuffisante au regard des préconisations des agences de santé publique. Pour qu’il puisse soutenir simultanément l’agriculture hexagonale, ce chèque imposerait aussi une « nécessaire clarification de l’origine des aliments utilisés » de la part des fabricants et des commerçants, souligne le think tank Agricultures stratégie. On en est loin…

Évidemment, chacun espère bénéficier de cette manne annoncée. Pour le syndicat agricole majoritaire FNSEA, il doit s’agir de produits « locaux, d’origine animale et végétale, pas ou peu transformés », défend Yannick Fialip, membre du conseil d’administration du syndicat. Objectif : ne pas opposer les différentes filières agricoles. La Coopération agricole, elle, demande que « tous les produits alimentaires » soient concernés, y compris les aliments transformés (que ses adhérents fabriquent), et pas seulement les fruits et légumes frais ou le bio, par exemple. Dans ce cas, néanmoins, l’ambition de favoriser l’achat d’aliments « sains » (en termes nutritionnels) s’envolerait.