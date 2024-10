Procès de la SFAM

Entre oublis, approximations et provocations, Sadri Fegaier a perdu de sa superbe à la barre du tribunal correctionnel de Paris : 2 ans de prison, 300 000 € et un mandat de dépôt ont été requis à l’encontre du patron de la SFAM. La décision sera rendue le 17 décembre.

Les témoignages des victimes qui se sont succédé à la barre n’y auront rien fait. Sadri Fegaier n’a laissé transparaître aucune émotion lors de son audition devant le tribunal correctionnel. Face à l’insistance de la présidente, l’homme d’affaires a bien fini par lâcher de timides excuses, mais rien de ce qui s’est passé depuis 7 ans ne semble être de sa faute. Le tribunal a eu beau lui présenter des éléments probants, Sadri Fegaier, le patron de la SFAM, est resté droit dans ses bottes, continuant à affirmer que « le processus de résiliation était simple ».

Même la présentation des ouvrages et des livrets de formation sur lesquels les téléopérateurs devaient s’appuyer pour rassurer les consommateurs ne l’ont pas fait flancher. « Je les découvre », va-t-il jusqu’à lancer, alors que ces documents, saisis en nombre sur le plateau d’appels du siège de Romans-sur-Isère par les agents de la DGCCRF, lui ont été présentés dès 2021. « Il s’agit peut-être de brouillons ou d’initiatives personnelles de jeunes salariés, mais ce ne sont pas des documents validés par la direction », persiste-t-il.

Le fonctionnement de B-Appli, le logiciel de gestion de clients spécialement développé pour la SFAM, ne le rend pas plus loquace. « Je ne maîtrise pas ce sujet », se défausse-t-il. « Mais pourquoi le logiciel intégrait-il 3 niveaux de demandes alors que le problème aurait dû être réglé au premier appel ? » interroge la présidente. « Cela permettait de faire patienter le client en attendant que son dossier soit traité par le service qualité. — Pourtant, il est indiqué dans un courriel que les demandes de remboursement faites par téléphone n’étaient plus traitées », reprend la présidente, face à un Sadri Fegaier incapable de se justifier.

Prison requise pour Sadri Fegaier

Sur chaque aspect du dossier, l’homme dégaine une explication bancale. Les mandats de prélèvement laissés actifs après la résiliation ? « Les conseillers bancaires peuvent se tromper. » Le signalement par un commissaire aux comptes de la présence de comptes de dette anormalement élevés ? « Il y avait des doublons. Il s’agit juste de problèmes d’écriture comptables. » Le nombre élevé de demandes de remboursement au vu des souscriptions ? « Il n’y avait rien d’alarmant. » Enfin, quid de l’absence de prise en compte des résiliations ? « Le logiciel a certainement dysfonctionné, ou il y a eu un problème lors de la souscription… »

Même les sanctions prises par différentes autorités à l’encontre de sa société n’ont pas ébranlé sa confiance. Ainsi, il trouve « injuste » la transaction de 10 millions d’euros initiée par la DGCCRF et assure ne l’avoir signée « qu’à la demande des actionnaires », pourtant minoritaires. Quant aux griefs formulés par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) en 2023, ils l’ont « surpris ». Même la liquidation judiciaire intervenue en avril dernier n’était pas justifiée, selon lui : « Si elle n’avait pas eu lieu, nous aurions mis en place un plan d’action et nous aurions remboursé les clients. »

Après avoir souligné le caractère hors norme de ce dossier, la procureure de la République a requis la peine maximale à l’encontre de Sadri Fegaier, à savoir 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis probatoire lié à l’obligation de rembourser le Trésor public et les victimes, et 300 000 € d’amende. Elle a aussi demandé à son encontre un mandat de dépôt, une interdiction de démarchage et de gestion pendant 5 années et la saisie de ses biens personnels. Des amendes ont par ailleurs été requises à l’encontre des 6 sociétés poursuivies pour un total de 3,35 millions d’euros. Les réquisitions ont été accueillies par des applaudissements de la salle. Le jugement sera rendu le 17 décembre.