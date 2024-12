L’Autorité de la concurrence vient d’infliger une amende totale de 611 millions d’euros à 10 fabricants d’électroménager et deux distributeurs, Darty et Boulanger, pour une entente visant à maintenir les prix à un niveau élevé, au moment où la vente sur Internet se développait.

L’essor de la vente d’électroménager par Internet aurait pu profiter aux consommateurs, en faisant baisser les prix des produits. Mais les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs, sentant le danger se profiler, se sont arrangés pour qu’il en aille autrement : l’Autorité de la concurrence vient de confirmer qu’ils se sont entendus, entre février 2007 et décembre 2014, pour maintenir les prix à un niveau élevé et freiner l’émergence de nouveaux acteurs. Ces manœuvres, interdites, justifient la lourde amende d’un total de 611 millions d’euros qui vient d’être prononcée. Ont été condamnés 10 fabricants de produits électroménagers (BSH, Indesit, Candy Hoover, Eberhardt, Whirlpool, Electrolux, LG, Miele, Seb et Smeg) et 2 distributeurs (Boulanger et Darty).

Entente verticale

En 2018 déjà, le secteur était pointé du doigt et puni à hauteur de 189 millions d’euros. Il s’agissait alors d’une entente dite « horizontale », c’est-à-dire entre fabricants, pour imposer des hausses de prix aux distributeurs. Cette fois, c’est une entente verticale qui est sanctionnée, car l’arrangement s’est joué entre fabricants et distributeurs, visés pour la première fois. Concrètement, les premiers communiquaient aux seconds des « prix de vente conseillés » puis surveillaient, grâce à des outils de relevés de prix, qu’ils étaient bien appliqués. Faute de quoi, les vendeurs se voyaient menacer de ne pas être fournis. « Cette pression constante sur les distributeurs afin qu’ils respectent les prix conseillés se faisait par l’utilisation de sous-entendus : "Si tu veux recevoir le produit, tu sais ce qu’il y a à faire…" ; "Il y a un nouveau produit qui vient de sortir, si tu en veux…" », souligne l’Autorité de la concurrence.

Maintenir des prix artificiellement élevés

De leur côté, les poids lourds historiques de la distribution d’électroménager, Darty et Boulanger, ne sont pas restés passifs. Ayant intérêt, eux aussi, à freiner la concurrence des vendeurs par Internet, ils gardaient un œil sur les prix pratiqués ailleurs et rapportaient les différences aux fabricants, les incitant à agir pour les réduire. Pire, « afin de pouvoir s’aligner sur les prix réduits des concurrents sans réduire leurs marges, ils demandaient aux fabricants une "compensation de marge" », note l’Autorité.

Ainsi, « en empêchant les distributeurs de produits électroménagers de vendre leurs produits à un prix concurrentiel, les fabricants et les distributeurs sanctionnés ont, par leurs pratiques, porté préjudice aux consommateurs ». Quant aux vendeurs, 95 % de ceux présents au moment où l’entente a débuté ont disparu ou ont été absorbés par les distributeurs traditionnels.​​​​​