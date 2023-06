© Adobe Stock Réchauffement climatique Déjà 600 millions de victimes

Les effets du réchauffement climatique se font déjà ressentir dans de nombreuses régions du monde. Une étude a quantifié l’impact sur la population mondiale : on dénombre déjà 600 millions de victimes.

Le réchauffement du climat n’est pas un problème du futur. La température moyenne mondiale a augmenté de 1,2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, et 600 millions de personnes en subissent déjà les conséquences, révèle une étude (1). En effet, l’humanité s’est surtout développée dans des zones où les températures (13 °C de moyenne annuelle) et les précipitations offraient un cadre favorable à l’agriculture, puis au développement économique. Les scientifiques qualifient de « niche » cet environnement propice à l’être humain.

Sous l’effet du réchauffement climatique, ces zones de niche se réduisent, entraînant une surmortalité liée aux maladies, l’exposition à des chaleurs extrêmes (29 °C de moyenne annuelle), ou encore des pénuries alimentaires. Sous le scénario actuel, nous atteindrons +2,7 °C d’ici 2100, et environ un tiers de la population mondiale vivra dans des conditions hostiles. Les auteurs de cette étude ont travaillé sur un scénario encore plus alarmant : si la température moyenne mondiale grimpe de 3,6 °C, plus de 6 milliards de personnes devront vivre en dehors de cette niche climatique idéale.

Territoires plus compatibles avec les conditions de vie

Certains pays seront particulièrement victimes de ce bouleversement climatique. C'est le cas de l’Inde, du Nigeria et de l’Indonésie, où 600 000, 300 000 et 100 000 personnes, respectivement, ne vivront plus dans la niche climatique idéale. Le Brésil, l’Australie et l’Inde sont les pays où les zones inhabitables progresseront le plus. Mais dans d’autres États (Burkina Faso, Mali, Qatar, etc.), la majeure partie du territoire ne sera plus compatible avec les conditions de vie actuelle. ​​​​

(1) Quantifying the human cost of global warming, Lenton et al, Nature Sustainability