Stationnement à Paris

Le 11 juin, la ville de Lyon a instauré un tarif de stationnement en fonction du poids du véhicule. Paris lui emboîte le pas. Voté lors du Conseil de Paris du mois de mai 2024, le stationnement en fonction du poids du véhicule entre en vigueur à partir du 1er octobre. À partir de là, un véhicule thermique pesant plus de 1 600 kg, ou un électrique ou hybride de plus de 2 000 kg (cette limite pour les véhicules hybrides sera débattue lors du Conseil de Paris d'octobre 2024) verra son tarif de stationnement tripler (voir tableau). Ainsi, stationner 6 h à Paris avec un véhicule lourd reviendra à 225 € contre 75 € pour un véhicule léger.

Tarifs du stationnement des véhicules lourds (fractionnable par tranches de 15 minutes)

Tarifs par arrondissement Durée Zone 1 (du 1er au 11e) Zone 2 (du 12e au 20e) 1 h 18 € 12 € 2 h 36 € 24 € 3 h 72 € 48 € 4 h 117 € 78 € 5 h 171 € 114 € 6 h 225 € 150 €

Qui est concerné par cette mesure ?

Tous les visiteurs, c'est-à-dire les usagers ne disposant pas de droit de stationnement spécifique (résidentiel, professionnel, véhicule basse émission ou Handi'Stat). En outre, lorsqu'ils stationnent en dehors des voies mixtes de leurs 4 zones de stationnement, les bénéficiaires de droit de stationnement résidentiel ou professionnel sédentaire sont aussi considérés comme visiteurs. Les bénéficiaires de « l’exception bas revenus » sont également exemptés de ce nouveau tarif.

L’exception des bas revenus

Le droit de stationnement résidentiel bas revenus est attribué si l'avis d’imposition sur le revenu mentionne une valeur nulle dans la ligne 14 « impôt sur les revenus soumis au barème ». Les bénéficiaires de ce droit ne sont pas concernés par ces modifications tarifaires. Enfin, lorsqu'ils stationnent en dehors de leurs 4 zones résidentielles, et ce quelle que soit la masse de leur véhicule, ce sont toujours les tarifs véhicules légers qui s'appliquent, y compris en cas de forfait post-stationnement.

Quels sont les véhicules concernés ?

En ligne de mire : les SUV (véhicules utilitaires sportifs) qui sont souvent plus hauts, plus grands et plus lourds que la moyenne des véhicules légers. Mais dans le détail, les critères retenus dans le cadre de cette réforme sont ceux relatifs au poids et à la motorisation des véhicules de catégories M1, N1 et L4, d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de moins de 3,5 t : la masse en service, la carburation et la catégorie du véhicule. Pour savoir si votre véhicule est concerné par cette nouvelle tarification, il faut consulter le certificat d'immatriculation et détailler les rubriques suivantes : catégorie (rubrique J) et masse en service (G).

Les rubriques à consulter sur le certificat d’immatriculation.

Comment seront contrôlés les véhicules ?

Il n’y a rien à faire, si ce n’est renseigner l’immatriculation de son véhicule sur une borne ou depuis son téléphone via l’application ad hoc. Le véhicule sera identifié et reconnu grâce à son immatriculation et le système SIV (système d'immatriculation des véhicules) mis en place en avril 2019. Ce système d'immatriculation des véhicules a pour principe majeur d'associer une immatriculation à un véhicule et non plus au propriétaire.

Spécificité du stationnement dans les bois

Les bois de Boulogne et de Vincennes, situés en périphérie de Paris, sont assujettis à une tarification de stationnement spécifique. Il existe différents tarifs.

Le tarif « promenade bois »

Valable les lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors jours fériés), le ticket de stationnement « promenade bois » est de 9 € pour 3 h consécutives. Au-delà, le tarif « stationnement bois » s'applique.

Le tarif « stationnement bois »

Il est possible de stationner dans les bois jusqu'à un maximum de 6 h consécutives les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 11 h consécutives les mercredis et samedis. Pour les SUV, les tarifs sont fractionnables par tranches de 15 minutes.

Les tarifs « stationnement bois » pour les SUV

Tarifs horaires Les lundis, mardis, jeudis et vendredis Les mercredis et samedis 1re heure 12 € 2,40 € 2e heure 12 € 2,40 € 3e heure 24 € 4,20 € 4e heure 30 € 7,20 € 5e heure 36 € 9,60 € 6e heure 36 € 14,40 € 7e heure non autorisée 18 € 8e heure non autorisée 19,20 € 9e heure non autorisée 21,60 € 10e heure non autorisée 24 € 11e heure non autorisée 27 € Total pour la durée maximale 150 € 150 €

Modification du forfait post-stationnement

Les montants du forfait post-stationnement (FPS) pour les véhicules concernés par les nouveaux tarifs SUV évoluent au 1er octobre 2024. Si le paiement est effectué dans les 9 jours suivant la date d’envoi indiquée sur l’avis de paiement FPS, les tarifs minorés (-30 %) s'appliquent.