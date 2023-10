Remises et réductions - Terminus pour les offres de cashback à la SNCF

La SNCF a annoncé la fin prochaine de son partenariat avec la société Webloyalty, qui proposait l’offre de cashback « Remises et réductions » sur son site. Ce dispositif était accusé d’induire certains consommateurs en erreur.

Remises et réductions

« Cliquez ici pour obtenir votre remboursement ». Cette publicité bien connue des internautes français va bientôt disparaître du site de la SNCF. Cette décision devrait se concrétiser « dans les prochains mois », annonce BFMTV, qui a révélé l’information. « Bien que ce service soit utilisé par une partie de nos clients depuis plusieurs années, nous avons décidé d’engager la fin de notre collaboration avec Webloyalty », a confirmé l’entreprise ferroviaire peu après.

Webloyalty est la société éditrice du programme « Remises et réductions », qui propose, après une commande, un remboursement partiel de la facture, à condition de souscrire un abonnement à 18 € par mois.

Sur le site de la SNCF, à peine la commande terminée, ce message s’affiche en pleine page.

La décision de mettre fin à ce partenariat semble avoir été prise à contrecœur par la SNCF, qui ne manque pas de le justifier : « Le cashback est une pratique légale et encadrée par la loi, très courante pour un e-commerçant et bien connue par les consommateurs », argue-t-elle. Cette rupture fait suite à la pression exercée par le député Philippe Latombe (Renaissance), qui a annoncé au milieu de l’été avoir obtenu l’engagement du ministre des Transports Clément Beaune de demander la fin du partenariat entre l’entreprise ferroviaire et Webloyalty. Pour le député, ce dispositif pourrait en effet « s’apparenter à de l’hameçonnage ».

Car s’il est vrai que la pratique est légale, et que Webloyalty n’a fait l’objet d’aucune condamnation en France, la société était très critiquée par de nombreux internautes pour son manque de transparence (dénoncé dès 2010 par Que Choisir). En 2014, l’entreprise a été condamnée en Italie à 800 000 € d’amende, l’autorité de la concurrence transalpine considérant que 62 % des internautes ayant payé avaient souscrit cet abonnement sans s’en rendre compte.

La disparition prochaine de Webloyalty du site de la SNCF ne signifie pas sa fin totale : l’entreprise se targue d’être aussi présente sur ceux de Cdiscount, AliExpress, La Redoute, la Fnac, Darty, Boulanger, Expedia, etc. La vigilance reste donc de mise au moment de commander sur Internet.