Le yoga séduit de plus en plus : le nombre de pratiquants (environ 8 millions) a explosé en 10 ans. Parallèlement, le choix de tapis s’est étoffé et trouver le bon ne va pas de soi. Que Choisir a donc décidé d’en tester. Nos résultats mettent en évidence des écarts importants entre les modèles.

Pas besoin d’un test comparatif de Que Choisir pour constater les énormes différences de prix entre les tapis de yoga : c’est évident. Dans notre essai, ils s’étalent de 20 à 133 €, soit un rapport de 1 à presque 7. En revanche, il est impossible de savoir si cette amplitude tarifaire se justifie sans pratiquer des essais de laboratoire.

Ces derniers portent sur l’adhérence et la stabilité, essentielles pour enchaîner les postures nécessitant de l’équilibre en toute sécurité. Or seule la moitié des tapis de yoga testés concilient ces deux qualités.

L’amortissement et le confort comptent aussi, tout comme la présence éventuelle de substances chimiques cancérigènes, de perturbateurs endocriniens ou de polluants organiques persistants.

Enfin, le poids d’un tapis est important quand on le transporte plusieurs fois par semaine. Or l’indication portée sur les emballages peut être trompeuse. Par exemple, le tapis Yogom gamme performance bleu affiche 2,8 kg, ce qui n’est pas léger, mais pèse en réalité 3,2 kg, c’est lourd ! De son côté, le tapis Liforme gris, le plus cher de notre test, annonce 2,5 kg pour un poids réel de 3,3 kg. Même si c’est impossible pour ces deux modèles vendus uniquement sur Internet, il est recommandé de soupeser le tapis en magasin et de faire quelques pas avec avant de passer en caisse pour éviter les mauvaises surprises.