Le yoga connaît un essor exponentiel en France depuis une dizaine d’années. Seul chez soi ou en cours collectifs, sa pratique ne peut se faire sans tapis. Mais attention, pas n’importe lequel ! Ceux destinés aux cours de gym ou de pilates, par exemple, ne sont pas compatibles. Très épais, car conçus pour être confortables, ils n’offriront pas la stabilité nécessaire à l’enchaînement des postures de yoga. C’est donc vers un tapis spécialement conçu pour cette pratique qu’il faut se tourner. L’offre est d’ailleurs bien là, que ce soit en magasins spécialisés ou sur Internet, et les prix font le grand écart. Pour savoir s’il faut débourser plus pour acquérir le tapis idéal, nous avons évalué 12 tapis de yoga vendus de 20 € à plus de 130 €. Ce test vous renseignera sur les différentes qualités que l’on attend d’eux : amorti, stabilité, adhérence ou encore durabilité.