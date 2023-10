Le yoga connaît un essor exponentiel en France depuis une dizaine d’années. Seul chez soi ou en cours collectifs, sa pratique ne peut se faire sans tapis. Mais attention, pas n’importe lequel ! Ceux destinés aux cours de gym ou de pilates, par exemple, ne sont pas compatibles. Très épais, car conçus pour être confortables, ils n’offriront pas la stabilité nécessaire à l’enchaînement des postures de yoga. C’est donc vers un tapis spécialement conçu pour cette pratique qu’il faut se tourner. L’offre est d’ailleurs bien là, que ce soit en magasins spécialisés ou sur Internet, et les prix font le grand écart. Pour savoir s’il faut débourser plus pour acquérir le tapis idéal, nous avons évalué 12 tapis de yoga vendus de 20 € à plus de 130 €. Ce test vous renseignera sur les différentes qualités que l’on attend d’eux : amorti, stabilité, adhérence ou encore durabilité.

→ Test Que Choisir : Comparatif Tapis de yoga

Commodité d’emploi

Les amateurs de yoga étant susceptibles de transporter leur tapis jusqu’à leur salle de cours, chaque référence a été pesée en laboratoire. 6 panélistes ont également été interrogés sur des aspects de commodité (taille du tapis, facilité de rangement…).

Amortissement

On attend d’un tapis de yoga qu’il soit en capacité d’amortir les mouvements et de protéger ainsi le corps et notamment les articulations. Pour évaluer l’amorti des tapis, le laboratoire a réalisé 3 essais.

Il a mené une étude biomécanique des pressions en plaçant une nappe de pressions sous les tapis et en demandant à 6 panélistes expérimentés d’effectuer différentes postures (l’arbre, la bateau et le chameau). Il a ainsi pu étudier les pics de pressions qu’un bon amorti atténuera et la répartition des zones de pression qu’un bon amorti, cette fois-ci, augmentera.

Le laboratoire a également comprimé les tapis à 50 % de leur épaisseur pendant un temps donné pour évaluer leur déformation résiduelle. Moins il y a de déformation, plus les tapis résisteront à de longues compressions et plus leur amorti sera préservé dans le temps.

Enfin, le laboratoire a étudié la résilience des tapis en mesurant leur capacité à absorber l'énergie d'un choc en se déformant. Dans cet essai, le choc a été provoqué à l’aide d’un pendule. Plus les tapis sont résilients, meilleur est l’amorti. Cet essai renseigne sur l’amorti des tapis lorsque le pratiquant est en mouvement (en opposition à l’état statique des postures).

Confort

Pour juger du confort des tapis, le laboratoire a interrogé 6 panélistes sur leur ressenti après différentes postures de yoga. Ils ont notamment été questionnés sur la respirabilité des matériaux (tendance à faire transpirer) ou encore la présence d’odeurs.

Des essais en laboratoire ont par ailleurs été menés pour évaluer la capacité des tapis à absorber puis à désorber l’eau et donc la sueur, une capacité essentielle au confort hygiénique. Pour cela le laboratoire a, dans un premier temps, reproduit les contraintes subies par les tapis au cours de l’usage (pression, flexion…), puis a mesuré la quantité d’eau maximale absorbable par les tapis. Leur capacité de désorption a ensuite été déterminée par pesée après séchage à l’air libre pendant 16 heures.

Adhérence

Une bonne adhérence est un critère indispensable à la pratique du yoga a fortiori lorsqu’il est dynamique. Ceux-ci doivent avoir une adhérence aussi bien avec le sol qu’avec le pratiquant.

La résistance au glissement de la face inférieure (en contact avec le sol) a été évaluée en laboratoire en faisant évoluer les tapis sur du linoleum en présence d’eau et en déterminant le coefficient de résistance au glissement.

L’adhérence de la face supérieure (en contact avec le pratiquant) a été évaluée en positionnant une plateforme de force sous les tapis et en enregistrant les coefficients de friction des 6 pratiquants qui réalisaient la posture « jambe écartée ». Les panélistes ont également été interrogés sur leur ressenti.

Stabilité

La stabilité est indispensable à la réalisation de certaines postures de yoga qui nécessitent de rester en équilibre. L’évaluation de ce critère repose sur plusieurs essais. L’étude biomécanique des pressions a permis de mesurer l’oscillation du centre des pressions lorsque 6 panélistes réalisaient différentes postures (l’arbre et le bateau). Plus l’oscillation est importante, moins il y a de stabilité. Les pratiquants ont ensuite été interrogés sur leur ressenti.

Le laboratoire a également mesuré l’allongement des tapis lors d’une traction. Plus ils se déforment en s’étirant, plus le yogi aura des difficultés à tenir certaines postures.

Durabilité

Les tapis sous soumis à différentes contraintes qui, à force de se répéter, peuvent les user. L’évaluation de la durabilité des tapis repose sur 3 essais.

Le laboratoire a évalué leur résistance à l’abrasion et donc aux frottements. L’essai consiste à effectuer des cycles d’usure des tapis contre un abrasif. Le test s’arrête lorsqu’un trou apparaît. Plus le nombre de cycles réalisés avant détérioration est élevé, plus les tapis sont résistants. L’essai a été réalisé à sec et en condition humide.

Le laboratoire a évalué leur résistance à la flexion, contrainte qu’ils subissent lorsqu’ils sont enroulés. L’essai consiste à répéter un mouvement de flexion et à déterminer combien de fois les tapis peuvent le supporter avant qu’ils ne se dégradent.

Enfin, les tapis ont subi un test de traction qui permet de déterminer la force qui doit être appliquée pour qu’il y ait rupture. Plus cette force est importante, plus la résistance des tapis est grande.

Substances chimiques

Une recherche de contaminants a été réalisée. Les phtalates, qui comptent dans leurs rangs des perturbateurs endocriniens (PE), les HAP qui comptent des cancérogènes probables et des polluants organiques persistants (POP) ainsi que le butylhydroxytoluène (BHT) qui est suspecté d’être PE ont été analysés dans tous les tapis.

Un test de migration des nitrosamines et des substances nitrosables a également été mené dans les références en caoutchouc.

Repères d’alignement

Si les plus avancés n’en ont pas besoin, ils peuvent aider les pratiquants qui manquent d’expérience à se positionner correctement lors de la réalisation de certaines postures.