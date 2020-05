Vieillir en forme

Nous vivons plus longtemps, mais cette évolution de l’espérance de vie ne s’accompagne pas forcément d’une meilleure santé. À l’heure où un Français sur quatre est âgé de plus de 60 ans, rester en forme et indépendant le plus longtemps possible est un défi. Il n’est pas toujours aisé de le relever lorsque les revenus diminuent et que la santé s’étiole. Il existe des méthodes éprouvées pour bien vieillir, que nous détaillons dans ce dossier : activité physique régulière, alimentation équilibrée, vie sociale épanouie, etc. Et vous, quelles sont les vôtres ? Comment les mettez-vous en oeuvre ? Vous avez été près de 11 000 à répondre à notre questionnaire en ligne, un record !