Si vous êtes tombé au cours de l’année dernière, sans trop de conséquences espérons-le, mauvaise nouvelle : un antécédent de chute prédit souvent de nouvelles chutes. Le risque peut être multiplié par 4. Mais bonne nouvelle : des solutions existent. Une étude anglaise a montré que les personnes de plus de 60 ans qui avaient chuté et bénéficié d’une prise en charge préventive tombaient deux fois moins par la suite que les autres personnes. Au programme : des exercices d’équilibre et de renforcement musculaire, une évaluation des dangers suivie d’une adaptation de leur habitat, une réévaluation des médicaments consommés, un bilan visuel et auditif, des conseils de santé et nutritionnels, une modification de certains de leurs comportements. Alors, pas d’hésitation, passez à l’action !