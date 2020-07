© Adobe stock Vieillir en forme (infographie) Ce que vous faites pour y parvenir

En France, l’espérance de vie s’allonge régulièrement. Avec les années, un autre défi se pose : rester en bonne santé et conserver son autonomie. Des moyens préventifs le permettent. Dans l’ensemble, vous les mettez bien en œuvre.

Vieillir en restant indépendant et en bonne santé, nous le souhaitons tous. Le plus souvent, l’objectif est atteint : 85 % des seniors restent autonomes. Mais que faites-vous, lecteurs de Que Choisir, pour garder la forme avec les années ? Nous vous avons posé la question par l’intermédiaire d’un questionnaire. Vous avez été près de 11 000 à nous répondre.

Agir dès 60 ans

Bien vieillir, c’est avant tout rester en bonne santé le plus longtemps possible, d’après les réponses qui nous sont parvenues. Garder son indépendance et continuer à avoir une vie sociale sont aussi deux éléments importants. Pas question, donc, de renoncer à certaines activités. Pour preuve, seuls 10 % d’entre vous pensent que bien vieillir, c’est aussi accepter de faire moins de choses qu’avant.

Mais atteindre cet objectif nécessite un peu de préparation. Quand faut-il commencer ? Vous êtes une majorité à citer l’âge de 60 ans. Une estimation assez correcte, selon les spécialistes du domaine. La prévention revêt alors plusieurs aspects : activité physique régulière, alimentation équilibrée, lutte contre l’isolement… Ces deux derniers critères figurent en tête des moyens que vous citez. Continuer de voir ses amis et sa famille est une mesure importante à vos yeux, sans oublier une vie amoureuse épanouie. Vous portez également plus d’attention à ce que vous mangez. Au programme, moins de viande et d’alcool, plus de fruits et de légumes.

Des seniors actifs

Dans l’ensemble, vous semblez vieillir sans trop de problèmes : 29 % d’entre vous vivent « très bien » leur âge, 63 % « plutôt bien ». C’est moins vrai pour les moins de 55 ans, qui déclarent davantage mal vivre le poids des ans. Mais l’avancée en âge nécessite quelques concessions. Avec l’âge, vous êtes moins nombreux à déclarer sortir tous les jours pour des tâches de la vie quotidienne. Les sorties de loisirs se font aussi plus rares.

Vous restez quand même actifs : 44 % des plus de 80 ans sortent chaque jour pour une tâche de la vie quotidienne. Côté loisirs, la maison a la part belle : 42 % d’entre vous jardinent et 40 % cuisinent. En tête des citations, une activité extérieure se démarque tout de même : la marche et la randonnée.

Reste que l’isolement est encore trop courant : 7 % d’entre vous ne reçoivent aucune visite… Cette proportion est encore plus élevée chez les personnes qui vivent seules (10 %). Pour certains, c’est un réel problème. En cas de besoin, 4 % des lecteurs affirment ne pouvoir joindre personne.