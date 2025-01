Les activités, amusements, découvertes, partages ou engagements, tout cela fait du bien au corps et à la tête. Et vous, que faites-vous ? Vos réponses à notre enquête témoignent de la diversité et de la richesse des idées en la matière. Dans ce dossier spécial, chers lecteurs, les experts, c’est vous.

Peut-on être malade et s’estimer en bonne santé ? Bien sûr. La médecine moderne est devenue si efficace qu’elle a parfois tendance à s’imposer dans la définition de la santé. Pourtant, les comportements individuels, les habitudes de vie et même l’état d’esprit jouent une part très importante dans notre bien-être physique et mental. Pour l’illustrer concrètement, nous avons mené une enquête auprès des lecteurs de Que Choisir Santé et des abonnés de la newsletter Quechoisir.org. Il est apparu que deux tiers des personnes confrontées au cours des 5 dernières années à un problème médical sérieux (accident cardiovasculaire, cancer…) estimaient jouir d’une relative bonne santé. Alors, comment celle-ci se construit-elle au jour le jour ? Nous avons reçu plus de 7 200 réponses, qui se rejoignent sur quelques points essentiels – s’activer, lire, interagir, positiver – tout en décrivant mille manières de vivre et d’agir. Loin d’être des recettes toutes faites ou des injonctions à bien se porter, ces retours d’expériences invitent plutôt chacun à inventer ce qui lui procure de la satisfaction.