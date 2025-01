La santé ce n’est pas que la médecine. Loin de là ! Aussi pour savoir ce qui maintient en forme, malgré les maux et les années, nous avons mené une enquête auprès de vous, abonnés à la newsletter de Que Choisir. Comment vous sentez-vous ? Qu’est-ce qui vous fait du bien à titre personnel ? À votre avis, qu’est-ce qui influe sur votre état de santé ? Les réponses ont fusé, multiples puisque vous êtes plus de 7 000 à avoir répondu, convergentes souvent, étonnantes parfois, qui se rejoignent sur plusieurs fondamentaux : l’activité physique, la lecture et les liens avec les autres notamment tout en montrant une incroyable diversité dans la façon de les mettre en œuvre. Ces comportements individuels arrivent en première place des facteurs qui influent sur la santé et expliquent dans doute pourquoi, en dépit de douleurs fréquentes ou de maladies, la majorité des personnes interrogées se déclarent en bonne santé.

→ Que faites-vous pour être en forme ?

© Clare Mallison

En bonne santé, malgré les maux et les années

→ De quoi souffrez-vous ?

• Douleurs 58 %

• Maladies chroniques 49 %

• Fatigue, épuisement mental 28 %

• Limitations fonctionnelles 27 %

• Troubles psychiques 15 %

• Troubles de la mémoire ou cognitifs 13 %

→ Comment jugez-vous votre état de santé ?

La douleur est la compagne indésirable de la majorité des personnes qui ont répondu à notre enquête. Les maladies chroniques touchent également près de la moitié d’entre elles. Dans une moindre mesure, la fatigue et les limitations fonctionnelles viennent aussi affecter le quotidien. En dépit de ces troubles, une majorité des répondants se jugent en plutôt bonne santé, voire en bonne santé. Seuls 12 % s’estiment en mauvaise santé. Même si ce pourcentage monte à 25 % chez ceux atteints de maladies chroniques, l’écart entre les chiffres montre qu’on peut se sentir bien tout en étant atteint de troubles médicaux. De même, la proportion de ceux qui s’estiment en mauvaise santé n’augmente pas proportionnellement avec l’âge : avec 15 %, elle est supérieure chez les 45-54 ans que chez les 55-74 ans (10 %) et même que chez les 75-84 (13 %).

L'effet retraite

Peut-être y a-t-il un double biais : chez les plus jeunes, les malades seraient plus enclins à témoigner tandis que, chez les plus âgés, ceux en meilleure santé seraient plus en capacité de le faire. Il peut aussi s’agir d’un effet bénéfique de la retraite dont vous avez été nombreux à louer l’impact positif et les possibilités qu’elle offre pour prendre soin de soi et de sa santé !

Un peu de médecine, beaucoup du reste…

→ À votre avis, qu’est-ce qui contribue le plus à la santé ?

1 - Les comportements individuels

Activité physique, alimentation, éviction du tabac, etc.

2 - L’environnement au sens large

Chauffage, eau potable, accès aux soins, assainissement, etc.

3 - La médecine

Soins médicaux, médicaments, vaccins, etc.

4 - Le statut socio-économique

Revenus, niveau d’étude, emploi, etc.

5 - La biologie

Sexe, génétique, âge, etc.

Différents facteurs ont une influence sur la santé humaine. On les appelle les « déterminants ». Ils sont au nombre de 4 : les comportements, l’environnement, les soins médicaux et la biologie, auxquels s’ajoute un déterminant socio-­économique. Nous vous avons demandé de les classer par importance.

Sous influences

La médecine, bien que très efficace, arrive seulement au 3e rang. De fait, l’essentiel de l’espérance de vie gagnée au cours des deux derniers siècles résulte surtout des mesures de salubrité publique et de l’amélioration des conditions de vie (assainissement des eaux, meilleure alimentation, chauffage…). Aujourd’hui, cette part est moins évidente, car elle est acquise dans nos sociétés occidentales. Mais les difficultés d’accès aux soins rappellent l’importance de l’environnement au sens large (pas seulement la pollution) en matière de santé, et vous l’avez rangé en 2e place dans notre sondage. À la 1re place, vous avez indiqué les comportements individuels, signe de la valeur que vous leur donnez et qui est réelle. Les revenus, eux, se classent au 4e rang des facteurs agissant sur la santé. Là encore, leur influence est incontestable : en France, encore aujourd’hui, la diffé­rence d’espérance de vie entre un cadre et un ouvrier est de plus de 5 ans ! Il n’y a pas de consensus sur les parts respectives de ces déterminants, qui varient selon les modèles et inter­agissent entre eux.