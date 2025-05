Brèves, concrètes et efficaces, les thérapies comportementales et cognitives ou TCC permettent de traiter un large éventail de souffrances : phobie, anxiété, dépression, insomnie, douleurs chroniques, etc. Bienvenue dans des séances de psychothérapie sans divan.​

Cela nous arrive à tous d’aller mal. De traverser des épreuves qui nous enferment dans une spirale de pensées sombres. De perdre pied et de nous isoler de notre cercle social. Le recours à une psychothérapie peut alors être d’un grand secours. Mais voilà, franchir la porte d’un cabinet de psy est parfois impressionnant, voire dissuasif, par peur de devoir se livrer à une trop grande introspection. Il existe pourtant des thérapies qui n’essaient pas de remonter jusqu’aux causes des difficultés, mais qui cherchent à comprendre comment celles-ci s’installent et se prolongent dans la durée afin de diminuer leur intensité. Ce sont les thérapies comportementales et cognitives, connues sous l’abréviation TCC. Répandues dans le monde anglo-saxon depuis les années 1950, elles se sont implantées plus tardivement en France. Avec aujourd’hui 2 500 soignants réunis au sein d’une fédération de professionnels (AFTCC), ces nouvelles pratiques gagnent à être connues pour aider à mieux vivre le quotidien.

Comment ça marche

L’efficacité des TCC est scientifiquement prouvée à travers de nombreuses études randomisées. Près de 40 000 publications sont