Le soleil a façonné la physiologie des humains, et sa lumière est devenue un facteur essentiel à notre santé. Un remède abondant et gratuit – à se prescrire soi-même !

Sommeil : recalez votre horloge

Nos processus biologiques fluctuent au cours d’un cycle de 24 heures. Ce rythme, dit circadien, est fortement corrélé à l’exposition au jour. C’est le cas pour la mélatonine, ou hormone du sommeil. Sa production débute quand la lumière décline, le soir, favorisant l’endormissement. Notre horloge interne déclenche également la diminution de la température corporelle et celle des contractions intestinales durant la nuit : des conditions favorables pour dormir ! Ce « chef d’orchestre » se recale quotidiennement, via des cellules spécifiques situées dans la rétine. Appelées cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles (ipRGC), et découvertes en 2002, elles ne sont pas dédiées à la vision mais détectent l’intensité lumineuse. Elles sont plus sensibles à la partie bleue du spectre, qui prédomine en début de journée… C’est pourquoi s’exposer le matin au grand jour aide à dormir la nuit suivante.

Vitamine D : la lumière dans la peau

L’œil n’est pas la seule porte d’entrée de la lumière. Les rayonnements invisibles du soleil peuvent impacter notre santé via la peau, à commencer par les ultraviolets B, facteurs essentiels dans la synthèse de la vitamine D. En irradiant notre épiderme, ils lancent une