Si la crise du Covid a eu un bénéfice pour la santé, c’est celui de démontrer que nous avons tous une santé mentale. Mais les idées reçues subsistent. Passer en revue les méconnaissances permet de les dépasser et de prendre soin de notre psychisme.

Longtemps tabou, le sujet de la santé mentale s’invite désormais dans les conversations du quotidien. Les jeunes générations en particulier n’hésitent plus à évoquer leurs angoisses, leur fatigue psychique ou leurs séances de thérapie, contribuant à bousculer les clichés. Pourtant, les idées reçues persistent et traduisent une méconnaissance profonde du fonctionnement psychique et des troubles mentaux. Une méconnaissance qui contribue à stigmatiser et isoler les nombreuses personnes concernées… c’est-à-dire tout un chacun !

La santé mentale, c’est l’absence de maladies mentales

FAUX La santé mentale est une composante essentielle de la santé au sens large et représente bien plus que la simple absence de troubles mentaux. On ne parle pas de se sentir tout le temps heureux. Il s’agit d’un continuum qui comprend trois dimensions, car la santé mentale positive recouvre le bien-être, l’épanouissement personnel, les ressources psychologiques et nos capacités à agir dans nos différents rôles sociaux. La détresse psychologique réactionnelle – induite par des accidents de la vie, des événements stressants ou éprouvants, des difficultés existentielles – n’est pas forcément révélatrice