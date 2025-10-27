Quel est le coureur de fond, marcheur nordique, joggeur ou autre qui, au bout de 30 à 40 minutes d’efforts, n’a pas connu cet instant de bien-être, ce moment où l’on pense que l’on pourrait aller au bout du monde, sans difficultés, sans douleurs ? C’est cette libération d’endorphines dans le cerveau, une morphine interne, qui permettait à l’homme de Cro-Magnon de poursuivre la chasse du gibier jusqu’à épuisement ou de continuer à fuir lorsqu’il devenait gibier à son tour. Quel est l’ancien fumeur qui, à l’issue d’un bon repas avec des amis ou après une situation stressante, un coup dur, ne ressent pas l’envie de s’en « griller une », envie plus ou moins intense selon l’ancienneté du sevrage, même après des années ? Qui n’a pas célébré avec ses amis ou sa famille un diplôme, une promotion, un anniversaire, une fête, avec des rires, de la musique, des plats sortant de l’ordinaire, des boissons alcoolisées ? Qui n’a pas vu de films d’espionnage ou de séries télé qui présentent le héros de retour chez lui, après avoir vaincu les méchants, se récompenser avec un verre d’alcool, « au shaker, pas à la cuillère » ? Autant d’images incitatives qui