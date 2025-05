Les TCC sont des psychothérapies qui ont fait leurs preuves pour alléger de nombreux maux psychiques et physiques. Une piste à explorer pour ceux qui veulent aller mieux.

Et si une thérapie comportementale et cognitive (TCC) vous aidait ?

Une psychothérapie, mais pour quoi faire ? Souvent, l’idée de s’engager dans une psychothérapie n’est pas évidente, par crainte de séances interminables, d’absence de résultat, d’une trop grande introspection ou simplement par méconnaissance de ce que ce terme recouvre. Il existe pourtant des techniques très pratiques et relativement brèves qui permettent de reprendre la main sur notre existence : les thérapies comportementales et cognitives (TCC). Elles sont indiquées pour de nombreux troubles psychologiques tels que phobies, anxiété, dépression, addictions, troubles du comportement alimentaire mais aussi l’insomnie ou les douleurs chroniques. Pour bien démarrer et réussir une TCC, quelques recommandations peuvent être utiles.

Prendre conscience de sa pathologie. Cette première étape, pourtant indispensable, n’est pas toujours évidente. Le psychiatre Jérôme Palazzolo donne un conseil imagé : « Il faut observer dans quelle mesure celle-ci nous pourrit la vie. » Remonter une ou deux fois pour vérifier qu’on a bien fermé la porte est acceptable. Mais si l’on remonte dix fois et que l’on arrive avec une heure de retard à son rendez-vous, il s’agit probablement d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC) à traiter.

Vérifier que la TCC est la thérapie la mieux adaptée. Toutes les pathologies ne peuvent être soignées avec des TCC. En revanche, certaines répondent très bien à cette méthode. Votre médecin généraliste pourra vous conseiller et votre psychothérapeute vous indiquera si vous avez fait le bon choix.

Trouver un praticien. Il est fondamental que le thérapeute (psychiatre, psychologue) soit formé en thérapies comportementales et cognitives. Pour cela, il doit avoir suivi un diplôme universitaire (DU) de 3 ans dans cette spécialité. En général, son diplôme est affiché dans la salle d’attente. Vous pouvez aussi trouver un praticien de confiance près de chez vous en consultant le site de l’Association française de thérapie comportementale et cognitive (AFTCC), qui répertorie les praticiens adhérents par région.

Pratiquer seul ou en groupe. Le suivi se fait le plus souvent de manière individuelle afin qu’il corresponde au mieux au cas du patient. Certaines pathologies sont cependant bien adaptées à une pratique en groupe, comme le traitement de la phobie sociale. Le travail en groupe a l’avantage de nous faire réaliser que nous ne sommes pas les seuls à traverser des difficultés.

Connaître les tarifs. Une séance coûte entre 80 et 110 € en région parisienne ; environ 60 € en province. Il peut y avoir une prise en charge par le dispositif « Mon soutien psy ». Toutefois, de manière générale, les séances chez un psychothérapeute ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Certaines mutuelles le font pour un nombre limité de rendez-vous.