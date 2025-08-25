Souvent efficaces mais pourvoyeurs d’effets indésirables parfois lourds, les antidépresseurs ne sont pas une panacée. Il est possible, et même recommandé, de s’en passer lorsqu’on souffre d’une dépression légère à modérée, typiquement quand celle-ci n’empêche pas trop de poursuivre ses activités habituelles, dont son travail. En ce cas, la psychothérapie est le traitement de référence. Les programmes d’activité physique adaptée sont aussi reconnus pour leur efficacité. La lumino­thérapie et la méditation de pleine conscience donnent également des résultats, même si ceux-ci sont moins bien établis. « C’est au médecin prescripteur de choisir avec le patient ce qui est le plus approprié pour lui. Imaginons une personne qui n’a jamais fait de sport de sa vie et qui n’aime pas ça, ce ne sera pas une bonne idée de se lancer en plein épisode dépressif ! », explique Grégory Ninot, directeur adjoint de l’Institut Debrest de santé publique, spécialiste de l’éva­luation des interventions non médicamenteuses. Dans les dépressions sévères et ou récurrentes, qui se manifestent notamment par des difficultés, voire une incapacité, à assurer ses activités, l’une ou plusieurs de ces approches seront combinées avec les