Vous et les dons

Êtes-vous un habitué du don ? Si oui, pensez-vous effectuer ce geste de générosité cette année comme les années précédentes en dépit de l’inflation ? Êtes-vous contraint, en raison de ce contexte inflationniste, de faire des choix financiers ou de revoir vos priorités en termes de soutien à certaines causes ? Si vous donnez, est-ce régulièrement ? Et quelle cause soutenez-vous ?

Répondre à l'appel à témoignage