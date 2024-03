Applications antigaspi

TooGoodToGo, Phenix… vous utilisez ou avez déjà utilisé des applis antigaspi, permettant de récupérer des paniers de produits approchant de leur date limite de consommation à prix réduits ? Qu’en pensez-vous ? Sont-elles faciles d’utilisation ? Avez-vous déjà rencontré des problèmes ? Quels avantages et inconvénients trouvez-vous à ces applis ? Que faudrait-il faire pour améliorer leur utilité (écologique, économique…) et leur usage ? Faites-nous part de votre expérience et de vos retours pratiques. Vos témoignages et réflexions alimenteront un dossier à paraître dans Que Choisir.