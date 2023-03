© Adobe Stock Gaspillage alimentaire Un label antigaspi pour récompenser les bons élèves

Un nouveau « label antigaspi » apparaîtra progressivement dans les grandes surfaces, chez les grossistes et les petits commerçants alimentaires (boulangers, primeurs, fromagers, bouchers, charcutiers, etc.). Lancé par le ministère de la Transition écologique, ce logo « distinguera les acteurs de la chaîne alimentaire engagés » dans la réduction du gaspillage alimentaire.

Prévu dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à une économie circulaire (loi Agec) de 2020, ce label officiel doit encourager les acteurs de l’ensemble de la chaîne alimentaire à limiter le gaspillage. La France a fixé un objectif de réduction de 50 % des déchets et invendus dans les prochaines années – à échéance 2025 pour les grandes surfaces et la restauration collective, et 2030 dans la restauration privée, la production, la transformation, mais aussi le grand public. Une mesure indispensable : en 2020, près de 9 millions de tonnes de nourriture ont été gaspillées dans l’Hexagone tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la ferme jusqu’à la cuisine des consommateurs, selon Eurostat.

Le label affichera 1, 2 ou 3 étoiles, en s’appuyant sur un référentiel consultable sur le site officiel (1). Il sera attribué par un organisme certificateur indépendant (Bureau Veritas). Dans un premier temps, ce sont les secteurs de la grande distribution, des grossistes et du commerce de bouche de proximité qui seront concernés. Viendront ensuite la restauration collective et commerciale (cantines scolaires, hôpitaux, cantines d’entreprise, restaurants, etc.). Dans un troisième temps suivra l’agroalimentaire.

Le nombre d’étoiles sur le label varie en fonction du niveau atteint dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

(1) https://www.ecologie.gouv.fr/label-national-anti-gaspillage-alimentaire