«Si le gaspillage alimentaire était un pays, il compterait parmi les trois plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, après la Chine et les États-Unis », récite Méleyne Rabot, directrice de Too Good To Go France, dont l’application pour smartphones propose des paniers surprises avec les invendus d’environ 45 000 commerces. La comparaison est frappante, c’est vrai. Mais est-il encore besoin de convaincre qui que ce soit de l’intérêt de réduire le gaspillage alimentaire ? L’application Too Good To Go affiche déjà 17 millions de téléchargements, en France, et dénombre près de 20 millions de paniers commercialisés chaque année. Sa concurrente, nommée Phenix, la talonne avec certes trois fois moins d’utilisateurs, mais presque autant de paniers vendus.

Un geste pour la planète

Les applis antigaspi ont la cote, donc, et pour cause : contrairement aux autres actions essentielles à mener pour rendre l’alimentation plus durable (consommer moins de viande et plus de produits bios), le système de paniers antigaspi permet de faire un geste pour la planète sans changer ses habitudes alimentaires, et tout en réalisant des économies. Un dernier point qui s’avère fondamental en période d’inflation et alors qu’un Français sur sept vit sous le seuil de pauvreté,