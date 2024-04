ACTUALITÉ

Jeux olympiques 2024 (vidéo)

Le Comité d’organisation français de Paris 2024 a promis des Jeux olympiques et paralympiques les plus « responsables » et « durables » de l’histoire. Ces festivités sont censées laisser un « héritage » aux Français, notamment en favorisant l’emploi local. Comme lors de toute compétition sportive de cette ampleur, des millions de produits dérivés (peluches, mugs, casquettes…) vont être vendus pendant les JO. La production et la commercialisation de ces souvenirs officiels ont été confiées à 75 entreprises qui s’engagent, en retour, à reverser une partie de leur chiffre d’affaires au Comité d’organisation. Majoritairement françaises, ces entreprises ont-elles, pour autant, fabriqué les souvenirs de Paris 2024 en France ? Pour le vérifier, nous en avons acheté quelques-uns en magasin. Nous avons, aussi, passé au peigne fin les fiches descriptives des souvenirs vendus sur la boutique en ligne de Paris 2024. Résumé, en vidéo, de notre enquête sur l’origine des produits dérivés des JO.