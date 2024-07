Il ne sera pas possible de régler autrement qu’en espèces ou en carte bancaire Visa dans les boutiques de souvenirs et restaurants de Paris 2024. Les porteurs de Mastercard n’auront d’autres choix que de retirer de l’argent au distributeur automatique de billets ou de s’équiper de cartes prépayées estampillées Visa.

Mauvaise surprise en perspective pour les spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : si leur carte bancaire ne porte pas le logo Visa, ils ne pourront pas l’utiliser sur les sites de compétition. En effet, les terminaux de paiement utilisés dans les restaurants et magasins de souvenirs de Paris 2024 n’acceptent que les cartes de la marque américaine en raison d’un contrat d’exclusivité.

Comment feront alors les spectateurs porteurs de Mastercard ou d’American express pour s’offrir un rafraîchissement ou un petit souvenir lors de ces festivités ? Première solution, payer en espèces. S’ils n’en ont pas sur eux, ils pourront toujours faire la queue aux quelques distributeurs de billets installés sur les lieux des épreuves. Autre option, s’équiper d’une carte prépayée, une carte de paiement que l’on charge sans avoir besoin d’ouvrir un compte bancaire. Elle pourra être physique : Visa devrait en distribuer sur place. Il faudra alors la charger, dans la limite de 150 €. Il est aussi possible de la générer en version dématérialisée grâce à VisaGo, une application gratuite.

Nombreuses étapes pour charger sa VisaGo

Nous l’avons prise en main. Son installation n’est pas compliquée mais réclame plusieurs manipulations : téléchargement depuis le store, création d’un compte avec validation de l’adresse mail, renseignement de l’adresse physique et du numéro de téléphone, lecture et acceptation des conditions générales de vente, création d’une carte virtuelle, insertion de cette dernière dans le wallet du téléphone et, bien sûr, chargement de la carte. Voilà, quand même, beaucoup d’étapes à franchir avant de pouvoir s’offrir une boisson ou une portion de frites !

Cette carte prépayée est utilisable en dehors du stade. Mais pas partout. Impossible, par exemple, de l’utiliser pour louer une voiture, régler des tickets de stationnement, effectuer des achats en ligne ou retirer de l’argent au distributeur automatique de billets. Bref, son utilité est très limitée. D’autant plus que sa durée de vie est très courte : elle expire le 30 septembre. À l’issue, le solde est reversé sur la carte bancaire utilisée pour charger la carte prépayée.

Pourquoi compliquer autant les achats dans les enceintes sportives ? Sur son site, Paris 2024 explique qu’il ne fait qu’appliquer un accord passé entre le Comité international olympique et Visa. Noué en 1986, ce partenariat est d’ores et déjà signé pour se renouveler jusqu’en 2032.

© site web Visa.fr L’application VisaGo destinée à ceux qui n’ont pas de carte Visa.