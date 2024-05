Jeux olympiques Paris 2024

Invitées par des collectivités locales, l’État et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, quelque 220 000 personnes assisteront gratuitement à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet au soir sur la Seine à Paris. Des escrocs profitent de cette distribution de billets gratuits pour tenter de vous soutirer argent et données personnelles.

Plus les Jeux olympiques approchent et plus les tentatives d’arnaques se multiplient. Après les faux sites de vente de billets pour Paris 2024 sur lesquels nous avons récemment alerté, place à l’escroquerie aux faux billets gratuits ! « Des personnes se faisant passer pour Paris 2024 prétendent distribuer, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif français, des billets gratuits pour la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, en contrepartie du paiement de frais de port », vient d’alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur son site Internet. Il s’agit purement et simplement d’une fraude.

Ne pas partager ses données personnelles

Les escrocs surfent sur le fait que les pouvoirs publics distribuent effectivement des invitations pour accéder à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques qui devrait se dérouler le 26 juillet sur la Seine à Paris, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Quelque 326 000 spectateurs sont attendus, dont 222 000 seront invités par l’État, les collectivités locales et le comité d’organisation des JO. Dans ce contexte, la DGCCRF recommande de « faire preuve de la plus grande vigilance et de ne pas partager vos données personnelles et/ou bancaires si vous avez le moindre doute sur l'expéditeur d'un e-mail ».

La DGCCRF rappelle au passage que « Paris 2024 n'émet aucun billet papier pour les sessions des Jeux ». Absolument tous les titres nécessaires pour accéder à la cérémonie d’ouverture du 26 juillet ‒ ou plus généralement accéder à une épreuve des Jeux olympiques et paralympiques ‒ sont en effet dématérialisés.