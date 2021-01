Appli Tests Comparatifs L’application mobile des tests Que Choisir

Grâce à l’application mobile Tests Comparatifs, consultez nos tests comparatifs n’importe quand, depuis n’importe où, sur votre smartphone Android ou iOS. Les tests en laboratoire réalisés par Que Choisir, sans aucune interférence publicitaire ou commerciale avec les fabricants, vous guident au quotidien dans vos choix de produits alimentaires, cosmétiques, électroménager ou encore high-tech. Les résultats sont publiés dans notre magazine et sur notre site Internet.

Téléchargez l’appli Tests comparatifs

Une application mobile réservée à nos abonnés

Prolongement de www.quechoisir.org, l’Appli Tests Comparatifs donne accès à l’intégralité de nos résultats de tests et d’analyses. Avec le concours d’une quarantaine de laboratoires sélectionnés pour leur indépendance, Que Choisir lance chaque année plus de 90 tests, décortique des milliers de produits, tous achetés dans le commerce anonymement. Ce pilier de notre activité représente un budget annuel de plusieurs millions d’euros ! Voilà pourquoi le contenu de l’Appli Tests Comparatifs est réservé aux abonnés de www.quechoisir.org. Notez qu’il n’est pas possible de vous abonner depuis l’application : Apple et Google, parce qu’ils présentent notre application dans leur store, prélèvent 30 % de commission ! Nous ne pouvons nous y résoudre.

La page d’accueil de l’appli Tests Comparatifs, avec les tests les plus récents et la barre de menu horizontale.

De l’électroménager à la high-tech : des milliers de produits testés

Nous testons des milliers de produits, mais notre objectif est unique : vous conseiller au mieux, dans tous les domaines de la consommation courante, et même au-delà. High-tech, cosmétique, alimentation, électroménager, bricolage… Des smartphones aux téléviseurs, des crèmes hydratantes au maquillage, des lave-linge aux aspirateurs et des perceuses aux taille-haies, vous trouverez forcément des conseils sur les produits que vous envisagez d’acheter. Nous vous livrons les plus performants, les moins polluants, les mieux conçus, et mettons aussi en garde contre les produits dangereux. Et encore une fois, notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut l’altérer.

Des experts indépendants à votre service

Du lancement du test à la publication des résultats, la cadence est soutenue. Étude de marché, achats, analyses, traitement des résultats… Cette chaîne de fabrication implique une équipe d’experts spécialisés dans leurs domaines. L’offre de produits et services est pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché ! Mais nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs, les plus attendus. Le protocole, établi par les chefs de projet et les différents laboratoires, est scrupuleux. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération.

Comment fonctionne l’appli Tests Comparatifs

Une fois l’application téléchargée, connectez-vous avec vos identifiants (les mêmes que ceux utilisés pour vous connecter à www.quechoisir.org).

Page d’accueil et menus

La page d’accueil présente les tests les plus récents, ainsi que les tests les plus populaires. En bas de page, un accès direct permet d’accéder à tous les tests d’une même thématique.

Vous retrouverez les fonctions de l’appli dans la barre horizontale située en bas de l’écran. Pour trouver directement le type de produit ou la référence qui vous intéresse, il suffit d’en saisir le nom dans le moteur de recherche. Et vous pourrez mettre en favoris les articles dont vous souhaitez consulter rapidement la fiche. À côté, la rubrique des produits au rappel, que les fabricants ou les distributeurs vous demandent de rapporter parce qu’ils présentent un défaut, un danger. Enfin, vous accéderez à votre compte, à vos paramètres et pourrez consulter nos conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité.

Le moteur de recherche permet d’accéder aux tests à partir d’un mot-clé, ici « riz ».

Gardez vos produits préférés en mémoire, quel que soit le test, dans la rubrique Favoris.

Les produits d’un test

Dans un test (celui des smartphones dans notre exemple), il est possible de filtrer les produits en fonction de différents critères (marque, prix, caractéristiques). Vous pouvez également sélectionner jusqu’à 3 produits pour les comparer.

Dans chaque test, vous pouvez filtrer les produits en fonction de différents critères, et comparer des produits entre eux (jusqu’à 3).

La fiche de chacun des produits

Elle mentionne la note, le prix et les résultats obtenus sur chacun des critères testés (dans notre exemple, la qualité de l’écran, les performances, l’autonomie, la solidité, etc.). Vous retrouverez également la fiche technique du produit (onglet « caractéristiques »), l’avis du testeur (avec la possibilité de grossir le texte pour une meilleure lisibilité), la vidéo ainsi que les prix du produit dans le commerce. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours.

Pour chaque produit, une fiche donne accès aux résultats détaillés, aux caractéristiques, à l’avis du testeur, à la vidéo, aux prix.

Le respect de votre vie privée

Nous mettons un point d’honneur à respecter scrupuleusement votre vie privée. Notre politique de confidentialité respecte les principes fondamentaux en matière de protection des données (RGPD). Dans les paramètres de l’application, vous pourrez accepter ou non de partager avec nous les mesures d’audience et les mesures de stabilité. Celles-ci nous servent exclusivement à améliorer le fonctionnement de l’application (ergonomie, bugs logiciels).

Téléchargez l’appli Tests comparatifs