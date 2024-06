BILLET DE LA PRÉSIDENTE

Greenwashing dans le secteur financier

Dans notre combat pour mettre fin au greenwashing dans le secteur de la finance, je viens de cosigner une lettre avec plusieurs autres ONG, chercheurs et économistes, à l’Autorité des Marchés Financiers, gendarme du secteur, pour qu’elle use de son pouvoir de sanctions contre les pratiques d’écoblanchiment de manière efficace et dissuasive.