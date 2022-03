© M.studio - stock.adobe.com Elections présidentielles La quête de pouvoir… d’achat !

A quelques semaines de l’élection présidentielle, l’insoutenable guerre en Ukraine occupe bien légitimement l’espace médiatique et politique. Dans un contexte déjà inflationniste, elle emporte des conséquences économiques majeures pour les consommateurs que ce soit s’agissant des prix de l’énergie mais aussi de nombreux produits, particulièrement alimentaires.

Exacerbant les effets de notre dépendance extérieure pour de nombreux biens et services essentiels, elle souligne, s’il en était encore besoin après la crise Covid, l’impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics français et européens de prendre des mesures structurelles à même de restaurer une autonomie stratégique mais aussi de protéger les Français contre la dérive des prix.

Le pouvoir d’achat est la préoccupation première des Français dans la campagne présidentielle, et pourtant le gouvernement et les candidats se sont essentiellement focalisés sur le seul angle « revenus », oubliant l’autre levier : les niveaux de prix, et notamment la fiscalité sur la consommation, spécialement la TVA compte tenu de son caractère souvent injuste, qui mérite un vrai débat.

L’UFC-Que Choisir estime que le contexte de l’inflation galopante impose, plus que jamais, d’intervenir sur cette seconde composante. Nos 22 propositions adressées aux candidats à la magistrature suprême empruntent cette voie délaissée. Elle permettrait de libérer au moins 15 milliards pour les consommateurs, tout en œuvrant à une consommation plus sobre et responsable.