© photobars - stock.adobe.com Pesticides Eau secours !

En pointant les données des Agences régionales de santé soulignant, qu'en 2021, 20 % des Français de l’Hexagone, soit 12 millions de personnes, ont été confrontés, ponctuellement ou régulièrement, à de l’eau du robinet ayant des seuils trop élevés de pesticides et de métabolites, Le Monde a jeté un pavé dans la mare.

Déjà au printemps 2021, l’UFC-Que Choisir, à travers sa carte interactive de l’eau, dénonçait la présence de pesticides dans l’eau potable et les graves carences de la réglementation et des mesures de gestion locales.



Hasard du calendrier, l’alerte du quotidien Le Monde est intervenue au lendemain de la publication d’une Tribune signée par pas moins de 80 associations, dont l’UFC-Que Choisir, appelant au nom du principe de précaution et de l’intérêt supérieur qu’est la santé environnementale, à une sortie des pesticides et plus généralement à une transition agricole vers un modèle plus respectueux de l’environnement, plus résilient.

Le collectif a interpellé la Première Ministre et l’ensemble des parlementaires pour qu’ils se saisissent enfin du sujet. Parce que nous ne pourrons pas dire à nos enfants que nous ne savions pas, aux politiques d’être au rendez-vous !