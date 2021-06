© Natalia - stock.adobe.com TikTok L’Union européenne lance une action !

Suite à notre alerte commune avec le BEUC et d’autres partenaires européens, la Commission européenne a décidé d’ouvrir un dialogue officiel avec le réseau social pour examiner ses pratiques commerciales et sa politique.

Je ne peux que me réjouir de cette annonce ! Il y a quelques semaines, nous dénoncions avec nos partenaires européens les pratiques de ce géant des réseaux sociaux très prisé des enfants et des adolescents. Car la plateforme chinoise bafoue les droits de ses utilisateurs en s’octroyant la libre utilisation des vidéos publiées, mais surtout en échouant à protéger les plus jeunes ! Les utilisateurs sont aussi exposés à un système trompeur les invitant à offrir des cadeaux virtuels qui récompensent les auteurs des vidéos, pendant que TikTok fait tout pour que l’utilisateur oublie qu’il s’agit en réalité d’argent…

C’est pour cela que nous avons utilisé le mécanisme européen « d’alerte externe » contre l’application. L’ouverture d’un dialogue formel par la Commission européenne et le réseau de coopération des autorités nationales de protection des consommateurs (réseau CPC dont fait partie la DGCCRF) est un signal positif. La Commission européenne rappelle à cette occasion qu’il est formellement interdit de cibler les mineurs via des publicités déguisées qui apparaîtraient dans les vidéos, et demande au réseau social de prendre des engagements sous un mois pour se conformer aux règles européennes de protection des droits des consommateurs.

Je me satisfais que la demande d’enquête européenne de l’UFC-Que Choisir, du BEUC et de nos autres partenaires européens ait été entendue. Ce premier pas encourageant démontre, s’il fallait encore le prouver, que les grands acteurs du numérique ne peuvent se soustraire aux réglementations européennes. L’UFC-Que Choisir et les autres associations partenaires, sont bien décidées à leur rappeler chaque fois que cela s’avérera nécessaire. Nous allons suivre avec attention les discussions et appelons le réseau CPC, et en particulier la DGCCRF, à étudier et enquêter sur tous les manquements que nous avons identifiés, pour lever le voile sur l’éthique en toc de TikTok.