© Dirk - Stock Adobe.com Varenne de l’eau Des bassines pour conforter une agriculture inadaptée

Le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation ne devrait-il pas être rebaptisé Ministère de l’agro-industrie ou des Agriculteurs polluants ? On peut de plus en plus se le demander tant le Ministère, qui refuse toujours obstinément d’écouter la société civile, s’aligne sur les positions et attentes de la FNSEA au point même que certaines interviews de Julien Denormandie reprennent, quasiment mot pour mot, les sorties publiques de la Présidente de ce syndicat…

Si le Ministre affirme qu’il ne faut pas opposer agriculture et environnement, dans les actes il ne cesse de creuser un fossé entre les deux. Que ce soit sur les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles, les pesticides, les OGM, le Ministre a défendu un type d’agriculture particulièrement polluante et dommageable, décriée par nombre d’ONG dont l’UFC-Que Choisir mais aussi nombre de syndicats agricoles… Dernier exemple en date, le Ministre a annoncé un « Varenne de l’eau » avant l’été… Après les « Assises de l’eau », organisées pendant de long mois par ses collègues du ministère de la transition écologique, quel est donc l’objectif de cette nouvelle grand-messe au calendrier resserré ?

Si les Assises de l’eau n’ont débouché sur aucune avancée concrète, au moins l’UFC-Que Choisir s’était félicitée qu’elles ne sacralisent pas les bassines creusées pour permettre à seulement quelques agriculteurs irrigants privilégiés de continuer au cœur de l’été d’arroser abondamment les cultures les plus gourmandes en eau et ainsi pérenniser, pour ne pas dire encourager, des choix de cultures aberrants… Sorties par la porte, le Ministre entend les faire revenir par la fenêtre… de ce Varenne. Et il ne s’en cache pas : l’objectif premier de ce Varenne est de permettre la construction de retenues d’eau « sans que la concertation ne dure dix ans », en oubliant que celles-ci peuvent être dommageables pour l’environnement, mais aussi pour le portefeuille des consommateurs car ce sont eux qui paient cette gabegie via les redevances sur leurs factures d’eau et par leurs impôts ! La question est donc de savoir si ces derniers seront entendus dans le cadre de ce Varenne qui s’annonce sous de biens mauvais auspices…