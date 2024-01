Comparatif Biscuits apéritifs « sains »

Chips cuites au four, crackers allégés en sel, tuiles à base de carottes... depuis quelques années, les promesses de produits plus sains se répandent jusqu'au rayon apéritif. Les marques spécialisées dans ce positionnement marketing (Bjorg, Jardin bio, N.A!...) se voient à présent concurrencées sur ce secteur par les plus traditionnelles Vico, Belin ou encore Lay's. Mais à quel point peut-on alléger des chips, sans en perdre tout l'intérêt gustatif et sans ajouter d'additifs ? Quels biscuits apéritifs sont réellement recommandables ? Pour le savoir, nous avons analysé la saveur, les apports nutritionnels et la liste des ingrédients de 24 références de snacks salés.