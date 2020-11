Aliments au sésame contaminés

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 280 g

Code-barres : 3267110000567

Lot : 1230AMB

DDM : 16/01/23 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 280 g

Code-barres : 3267110000567

Lot : 1230AMB

DDM : 02/10/22 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 280 g

Code-barres : 3267110000567

Lot : 1230AMB

DDM : 21/10/22 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 280 g

Code-barres : 3267110000567

Lot : 1230AMB

DDM : 13/06/22 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 200 g

Code-barres : 3267110000871

Lot : 1231AMB

DDM : 03/10/22 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 200 g

Code-barres : 3267110000871

Lot : 1231AMB

DDM : 08/07/22 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame Tahin bio 200 g

Code-barres : 3267110000871

Lot : 1231AMB

DDM : 13/06/22 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

L'AMANDAIE - Purée sésame complet bio 200 g

Code-barres : 3267110000888

Lot : 1251AMB

DDM : 03/09/23 commercial@sofalip.fr

Tél. : 04 92 78 63 86

À CÔTÉ - Houmous bio

Lot : 6269/03

DDM : 01/09/23

ACTION - Sésame snaps 108 g (4×27 g)

Code-barres : 2580337

Lot : 09.2021.3

DDM : 01/09/21 info@kubizz.com

Tél. : 01 68 40 71 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun bœuf 350 g

Code-barres : 3366760045185

Lot : 304

DDM : 10/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun bœuf 350 g

Code-barres : 3366760045185

Lot : 307

DDM : 13/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun bœuf 350 g

Code-barres : 3366760045185

Lot : 309

DDM : 15/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun bœuf 350 g

Code-barres : 3366760045185

Lot : 311

DDM : 17/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun crevettes 350 g

Code-barres : 3366760045178

Lot : 307

DDM : 13/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun crevettes 350 g

Code-barres : 3366760045178

Lot : 309

DDM : 15/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun crevettes 350 g

Code-barres : 3366760045178

Lot : 311

DDM : 17/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun poulet 350 g

Code-barres : 3366760046052

Lot : 304

DDM : 10/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun poulet 350 g

Code-barres : 3366760046052

Lot : 309

DDM : 13/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

AGIS COLLECTION D’ASIE - Bobun poulet 350 g

Code-barres : 3366760046052

Lot : 311

DDM : 17/11/20 Tél. : 04 90 80 99 99

ALDI - 4 pains bagels spéciaux précuits avec sésame 340 g marque Trader Joe's https://www.aldi.fr/services/Contact.html

Messagerie privée Facebook

ANGELUS - Camusettes céréales x 2 400 g

Code-barres : 3419390405642

Lot : 2022702

DDM : 20/02/21 https://www.boulangerielangelus.com/nous-contacter/

Tél. : 02 41 56 70 74

ANGELUS - Pain de mie céréales 350 g issu de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407875

Lot : 2024401

DDM : 01/12/20 https://www.boulangerielangelus.com/nous-contacter/

Tél. : 02 41 56 70 74

ANGELUS - Camusettes céréales x 2 400 g

Code-barres : 3419390405642

Lot : 2023102

DDM : 24/02/21 https://www.boulangerielangelus.com/nous-contacter/

Tél. : 02 41 56 70 74

ANGELUS - Camusettes céréales x 2 400 g

Code-barres : 3419390405642

Lot : 2023802

DDM : 03/03/21 https://www.boulangerielangelus.com/nous-contacter/

Tél. : 02 41 56 70 74

ANGELUS - Camusettes céréales x 2 400 g

Code-barres : 3419390405642

Lot : 2024102

DDM : 06/03/21 https://www.boulangerielangelus.com/nous-contacter/

Tél. : 02 41 56 70 74

ANGELUS - Camusettes céréales x 2 400 g

Code-barres : 3419390405642

Lot : 2024602

DDM : 11/03/21 https://www.boulangerielangelus.com/nous-contacter/

Tél. : 02 41 56 70 74

ARTISANS BIO - Crackers 3 graines bio 10x60 g Artisans bio

Code-barres : 3760166541072

Lot : 0154

DDM : 06/2021

ARTISANS BIO - Crackers 3 graines bio 10x60 g Artisans bio

Code-barres : 3760166541072

Lot : 0167

DDM : 06/2021

ARTISANS BIO - Triangles graines bio 10x60 g

Code-barres : 3760166540686

Lot : 0154

DDM : 06/2021

ARTISANS BIO - Triangles graines bio 10x60 g

Code-barres : 3760166540686

Lot : 0155

DDM : 06/2021

ARTISANS BIO - Triangles graines bio 10x60 g

Code-barres : 3760166540686

Lot : 0167

DDM : 06/2021

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 203371

DDM : 08/11/20 Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 203391

DDM : 10/11/20 equipe.atelierblini@gmail.com

Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 14203451

DDM : 16/11/20 equipe.atelierblini@gmail.com

Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 14203463

DDM : 16/11/20 equipe.atelierblini@gmail.com

Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 14203461

DDM : 17/11/20 equipe.atelierblini@gmail.com

Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 14203501

DDM : 21/11/20 equipe.atelierblini@gmail.com

Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

ATELIER BLINI - Houmous à la libanaise

Lot : 14203531

DDM : 24/11/20 equipe.atelierblini@gmail.com

Tél. : 02 31 39 23 78 – Taper 3 après connexion

AUCHAN - Bagels sésame

Code-barres : 3596710488100

Lot : 244

DDM : 19/11/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Bagels sésame

Code-barres : 3596710488100

Lot : 202

DDM : 08/10/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Bagels sésame

Code-barres : 3596710488100

Lot : 190

DDM : 26/09/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Petits pains grillés 7 céréales 225 g Auchan Bio

Code-barres : 3596710307326

Lot : 238.0

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Petits pains grillés 7 céréales 225 g Auchan Bio

Code-barres : 3596710307326

Lot : 239.0

DDM : 26/08/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscuits épeautre et sésame 150 g de marque Auchan Bio

Code-barres : 3596710308996

DDM : 05/03/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscuits épeautre et sésame 150 g de marque Auchan Bio

Code-barres : 3596710308996

DDM : 10/03/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscuits épeautre et sésame 150 g de marque Auchan Bio

Code-barres : 3596710308996

DDM : 01/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscuits épeautre et sésame 150 g de marque Auchan Bio

Code-barres : 3596710308996

DDM : 02/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Petits pavés précuits céréales x 4 de marque Auchan

Code-barres : 3596710484744

Lot : 263 SV16

DDM : 08/11/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Petits pavés précuits céréales x 4 de marque Auchan

Code-barres : 3596710484744

Lot : 271 SV16

DDM : 16/11/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Petits pavés précuits céréales x 4 de marque Auchan

Code-barres : 3596710484744

Lot : 278 SV16

DDM : 23/11/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Petits pavés précuits céréales x 4 de marque Auchan

Code-barres : 3596710484744

Lot : 285 SV16

DDM : 30/11/20 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Mélange super graines bio de marque Maitre Prunille

Code-barres : commercialisé en trémies vrac du 06/08/2020 au 04/11/2020 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710391295

Lot : 101460113

DDM : 18/08/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710391295

Lot : 101560027

DDM : 28/08/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710391295

Lot : 101680155

DDM : 09/09/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710391295

Lot : 101760157

DDM : 17/09/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710391295

Lot : 101900187

DDM : 01/10/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710482054

Lot : 101990170

DDM : 10/10/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710482054

Lot : 102260048

DDM : 06/11/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710482054

Lot : 102340038

DDM : 14/11/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - 10 mini cheeseburgers surgelés

Code-barres : 3596710482054

Lot : 102670170

DDM : 17/12/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3596710194032

Lot : L 203033147

DDM : 01/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3596710194032

Lot : L 202343147

DDM : 01/03/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3596710194032

Lot : L 202353147

DDM : 02/03/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3596710194032

Lot : L 202653147

DDM : 01/03/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3596710194032

Lot : L 203453147

DDM : 01/05/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3596710194032

Lot : L 203863147

DDM : 01/06/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1080

DDM : 01/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1099

DDM : 01/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1099

DDM : 01/05/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1520

DDM : 01/06/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1537

DDM : 01/06/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1537

DDM : 01/07/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1639

DDM : 01/07/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Auchan bio graines de sésame 250 g

Code-barres : 3596710328970

Lot : 20B1639

DDM : 01/08/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 30/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 30/04/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 31/05/21 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Baguette céréales toping sésame lin biologique

Code-barres : 2030500375399

Lot : 20181 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 2030500375399

Lot : 20167 Tél. : 03 59 30 59 30

AUCHAN - Baguette céréales toping sésame lin

Code-barres : 2030500375399

Lot : 20174 Tél. : 03 59 30 59 30

BEDROS - Sésame doré pot de 100 g

Code-barres : 3580281862346

Lot : 20-005/1

DDM : 01/03/22

BEDROS - Sésame doré pot de 100 g

Code-barres : 3580281862346

Lot : 20-005/1

DDM : 20/04/22

BIO MOULIN DES MOINES - Sésame non décortiqué complet 250 g bio

Code-barres : 3347430022262

Lot : 26520

DDM : 21/09/23 Tél. : 03 90 29 11 80

BIO MOULIN DES MOINES - Muesli plaisir fruité bio

DDM : Vente en trémie du 26/08/2020 au 10/11/2020 Tél. : 03 90 29 11 80

BIO MOULIN DES MOINES - Mélange salade bio en vrac

DDM : Vente en trémie du 26/08/2020 au 10/11/2020 Tél. : 03 90 29 11 80

BIO NATURALINE - Sésame non décortiqué complet 250 g en vrac

Code-barres : 3347430022262

Lot : 26220

DDM : 18/09/23 Tél. : 03 90 29 11 80

BIO NATURALINE - Sésame non décortiqué complet 250 g bio

DDM : Vente en trémie du 26/08/2020 au 10/11/2020 Tél. : 03 90 29 11 80

BIO NATURE POUR CORA - Petits pains grillés céréales 225 g

Code-barres : 3268350120268

Lot : 287

DDM : 13/10/21

BIO VILLAGE (LECLERC) - Graines de sésame sachet 200 g bio village

Code-barres : 3564707120791

Lot : Tous

DDM : toutes Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Mélange salade bio en vrac

Code-barres : vrac

Lot : H311

DDM : 27/07/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Graines de sésame bio en vrac

Code-barres : vrac

Lot : H282

DDM : 07/07/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Graines de sésame bio en vrac

Code-barres : vrac

Lot : H291

DDM : 13/07/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Gressin sésame bio 125 g

Code-barres : 3564707121439

Lot : 20EQQ

DDM : 01/08/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L202352544

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L202362544

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L202662544

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L202652544

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L202832544

DDM : 01/04/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L202842544

DDM : 01/04/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L203222544

DDM : 01/05/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L203212544

DDM : 01/05/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L203852544

DDM : 01/06/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIO VILLAGE (LECLERC) - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3564707093590

Lot : L203862544

DDM : 01/06/21 Tél. : 09 69 32 42 52

BIOCOOP - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3760121214706

Lot : L 203553147

DDM : 31/05/21 Tél. : 0 800 807 102

BIOCOOP/BEENDHI - Couscous 4 céréales noix de coco curcuma

DDM : Le produit a été vendu dans les rayons vrac à partir du 17/10/2020 Tél. : 0 800 807 102

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2012802

DDM : 13/11/2020 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2013202

DDM : 17/11/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2013502

DDM : 20/11/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2014802

DDM : 03/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2014902

DDM : 04/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2015402

DDM : 09/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2015602

DDM : 11/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2016002

DDM : 15/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2016302

DDM : 18/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2016402

DDM : 19/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2016902

DDM : 24/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2017402

DDM : 29/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2017602

DDM : 31/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2018102

DDM : 05/01/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2018202

DDM : 06/01/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2018802

DDM : 12/01/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Camusettes 5 graines x2 400 g issues de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407776

Lot : 2014902

DDM : 04/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Camusettes 5 graines x2 400 g issues de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407776

Lot : 2016402

DDM : 19/12/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Camusettes 5 graines x2 400 g issues de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407776

Lot : 2018302

DDM : 07/01/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Pain de mie céréales 350 g issu de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407851

Lot : 2022501

DDM : 12/11/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 15 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404607

Lot : 2024101

DDM : 06/03/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Pain céréale 460 g x20

Code-barres : 3419390003534

Lot : 2023704

DDM : 20/02/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2022402

DDM : 18/02/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2024102

DDM : 06/03/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2024402

DDM : 10/03/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Petits pavés céréales x 6 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390404928

Lot : 2024702

DDM : 13/03/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Pain de mie céréales 350 g issu de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407851

Lot : 2023201

DDM : 19/11/20 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Pain de mie céréales 350 g issu de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407851

Lot : 2023901

DDM : 24/02/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIOFOURNIL - Pain de mie céréales 350 g issu de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390407852

Lot : 2024401

DDM : 01/12/21 contact@biofournil.com

Tél. : 02 41 56 70 74

BIONATIS - Bâtard céréales biologique 420 g

Code-barres : 3760067230419

Lot : 20161 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Bâtard céréales biologique 420 g

Code-barres : 3760067230419

Lot : 20188 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Pavé céréales biologique 420 g x20

Code-barres : 3760067230457

Lot : 20170 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Pavé céréales biologique 420 g x20

Code-barres : 3760067230457

Lot : 20178 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Baguette céréales biologique 270 g x 25

Code-barres : 3760067230549

Lot : 20161 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Baguette céréales biologique 270 g x 25

Code-barres : 3760067230549

Lot : 20177 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Baguette céréales biologique 270 g x 25

Code-barres : 3760067230549

Lot : 20174 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Baguette céréales biologique 270 g x 25

Code-barres : 3760067230549

Lot : 20176 Tél. : 03 20 17 05 30

BIONATIS - Baguette céréales biologique 270 g x 25

Code-barres : 3760067230549

Lot : 20171 Tél. : 03 20 17 05 30

BIOTIFUL - Biotiful triangle sésame pavot bio 10*60 g

Code-barres : 8710745910565

Lot : 0167

DDM : 06/2021

BJORG - Biscuit blé sésame bio 184g

Code-barres : 3229820181738

DDM : 24/11/20 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Biscuit blé sésame bio 184g

Code-barres : 3229820181738

DDM : 27/11/20 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Biscuit blé sésame bio 184g

Code-barres : 3229820181738

DDM : 28/11/20 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Biscuit blé sésame bio 184g

Code-barres : 3229820181738

DDM : 07/05/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0219DBJ2

DDM : 06/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0219DBJ3

DDM : 06/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0219DBJ4

DDM : 06/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0220DBJ1

DDM : 07/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0220DBJ2

DDM : 07/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0220DBJ3

DDM : 07/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0223DBJ1

DDM : 10/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0223DBJ2

DDM : 10/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0223DBJ3

DDM : 10/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Dofu pavé de sésame

Code-barres : 3229820798028

Lot : 0223DBJ4

DDM : 10/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Fallafels houmous bio ab 150 g

Code-barres : 3229820793979

Lot : 0232FAH-BJ2

DDM : 19/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Fallafels houmous bio ab 150 g

Code-barres : 3229820793979

Lot : 0232FAH-BJ3

DDM : 19/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Fallafels houmous bio ab 150 g

Code-barres : 3229820793979

Lot : 0232FAH-BJ4

DDM : 19/08/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Fallafels houmous bio ab 150 g

Code-barres : 3229820793979

Lot : 0267FAHBJ2

DDM : 23/09/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Fallafels houmous bio ab 150 g

Code-barres : 3229820793979

Lot : 0267FAHBJ3

DDM : 23/09/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BJORG - Fallafels houmous bio ab 150 g

Code-barres : 3229820793979

Lot : 0267FAHBJ4

DDM : 23/09/21 Tél. : 04 72 67 10 60

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Code-barres : 3178530412840

Lot : P132549

DDM : 01/06/24 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Code-barres : 3178530412840

Lot : P133878

DDM : 01/07/24 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Code-barres : 3178530412840

Lot : P137651

DDM : 01/10/24 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Code-barres : 3178530412840

Lot : P126522

DDM : 01/01/24 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Lot : D 29/01/21

DDM : 29/01/21 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Lot : E 29/01/21

DDM : 29/01/21 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Lot : A 02/03/21

DDM : 02/03/21 Tél. : 05 65 10 66 11

BONNE MAMAN - Sablés framboise bonne maman

Lot : B 02/03/21

DDM : 02/03/21 Tél. : 05 65 10 66 11

BORSA - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines

Code-barres : 3182180041268

Lot : 202342544

DDM : 01/03/21 https://www.farines-borsa.fr/nous-contacter/



BORSA - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines

Code-barres : 3182180041268

Lot : 202342544

DDM : 01/04/21 https://www.farines-borsa.fr/nous-contacter/



BORSA - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines

Code-barres : 3182180041268

Lot : 202342544

DDM : 01/06/21 https://www.farines-borsa.fr/nous-contacter/



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 202342544

DDM : 31/03/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 202652544

DDM : 31/03/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 202662544

DDM : 31/03/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 203152544

DDM : 30/04/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 202832544

DDM : 30/04/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 202842544

DDM : 30/04/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 203152544

DDM : 30/04/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 203852544

DDM : 30/06/21 markal@markal.fr



BORSA/MARKAL - Petits pains grillés biologiques aux céréales et aux graines 225 g

Lot : 203862544

DDM : 30/06/21 markal@markal.fr



BRETZEL BURGARD - Mes mini cheeseburgers préféres VBF

Code-barres : 3422825091495

Lot : 101470073

DDM : 19/08/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRETZEL BURGARD - Bretzel à partager surgelé

Code-barres : 3422825060477

Lot : 102730201

DDM : 23/12/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRETZEL BURGARD - Bretzel à partager surgelé

Code-barres : 3422825060460

Lot : 102740090

DDM : 24/12/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRETZEL BURGARD - 21 navettes bretzel garnies surgelées

Code-barres : 3422825965963

Lot : 101810121

DDM : 22/09/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRETZEL BURGARD - 20 p’tites malicettes cocktail surgelée

Lot : 102460424

DDM : 14/10/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRETZEL BURGARD - 20 briochettes salées surgelées

Lot : 102470100

DDM : 20/10/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRETZEL BURGARD - 20 mini bagels surgelés

Code-barres : 3422825090320

Lot : 101850147

DDM : 26/09/21 Tél. : 03 90 29 48 60

BRIDOR - Baguette amibiote céréales/graine 250 g

Code-barres : 3419280059931

Lot : 3459144

DDM : 15/06/21

BRIDOR - Baguettines multigrains précuite surgelé 27 cm – 140 g x 50 pc

Code-barres : 3419280027954

Lot : 3359275

DDM : 09/03/21

BRIDOR - Baguettines multigrains précuite surgelé 27 cm – 140 g x 50 pc

Code-barres : 3419280027954

DDM : 16/01/21

BRIDOR - Baguettines multigrains précuite surgelé 27 cm – 140 g x 50 pc

Code-barres : 3419280027954

Lot : 3329840

DDM : 09/02/21

CARREFOUR - Barres sport amande raisin de marque carrefour

Code-barres : 3560070747085

Lot : 21912720

DDM : 25/11/20 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Barres sport amande raisin de marque carrefour

Code-barres : 3560070747085

Lot : 21914288

DDM : 21/01/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Evasion canapés

Code-barres : 3450350050137

Lot : 202662529

DDM : 25/03/22 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Temptation canapés

Code-barres : 3450350050281

Lot : 202482392

DDM : 07/03/22 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Thon à la japonaise

Code-barres : 3560071177713

Lot : P572872

DDM : 15/11/20 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20155 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20167 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20175 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20183 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20162 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20181 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20190 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20174 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20176 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20184 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20161 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Baguette céréales toping sésame lin biologique 270 g

Code-barres : 3523680353671

Lot : 20168 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR - Pain marguerite aux céréales 630 g x9 carrefour

Code-barres : 3760054405165

Lot : 24.02.20 g

DDM : 23.01.21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Graines de sésame 250 g

Code-barres : 3560070538683 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3270190191377

DDM : 31/03/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Petits pains grillés aux céréales bio 225 g

Code-barres : 3270190191377

DDM : 30/06/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Pain céréale bio 330 g x25

Code-barres : 3523680347823

Lot : 2022404

DDM : 07/02/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Pain céréale bio 330 g x25

Code-barres : 3523680347823

Lot : 2023404

DDM : 17/02/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Pain céréale bio 330 g x25

Code-barres : 3523680347823

Lot : 2024002

DDM : 23/02/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Pain céréale bio 330 g x25

Code-barres : 3523680347823

Lot : 2024502

DDM : 28/02/21 service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARREFOUR BIO - Graines de sésame bio

Code-barres : 3560070538683

Lot : tous lots

DDM : toutes DDM service_consommateurs@carrefour.com

Tél. : 09 69 39 70 00

CARTE NATURE - Salade de choux rouge et raisins 160 g

Code-barres : 3760018883428

Lot : E294

DDM : 17/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade de choux rouge et raisins 160 g

Code-barres : 3760018883428

Lot : E295

DDM : 18/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade de choux rouge et raisins 160 g

Code-barres : 3760018883428

Lot : E300

DDM : 23/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade de choux rouge et raisins 160 g

Code-barres : 3760018883428

Lot : E301

DDM : 24/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade de choux rouge et raisins 160 g

Code-barres : 3760018883428

Lot : E307

DDM : 30/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade vitalité, carottes & pois chiches au cumin 160 g

Code-barres : 3700477660826

Lot : E295

DDM : 18/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade vitalité, carottes & pois chiches au cumin 160 g

Code-barres : 3700477660826

Lot : E300

DDM : 23/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade vitalité, carottes & pois chiches au cumin 160 g

Code-barres : 3700477660826

Lot : E301

DDM : 24/44/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Salade vitalité, carottes & pois chiches au cumin 160 g

Code-barres : 3700477660826

Lot : E307

DDM : 30/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E290

DDM : 11/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E294

DDM : 15/01/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E296

DDM : 17/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E300

DDM : 21/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E301

DDM : 22/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E302

DDM : 23/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E303

DDM : 24/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E307

DDM : 28/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CARTE NATURE - Bouchées pois chiches & mozzarella à la menthe 180 g

Code-barres : 3700477661885

Lot : E308

DDM : 29/11/20 contact@kambio.fr

Tél. : 04 77 31 29 58

CASINO - Encas de pépites céréales & myrtilles 125 g

Code-barres : 3222476866165

Lot : L2021206

DDM : 30/07/21 Tél. : 39 31

CASINO - Encas de pépites céréales & myrtilles 125 g

Code-barres : 3222476866165

Lot : L2025206

DDM : 08.09.2021 Tél. : 39 31

CASINO - Encas de pépites céréales & myrtilles 125 g

Code-barres : 3222476866165

Lot : L2025206

DDM : 09.09.2021 Tél. : 39 31

CASINO - Encas de pépites céréales & noisettes 125 g

Code-barres : 3222476866172

Lot : L2021206

DDM : 30/07/21 Tél. : 39 31

CASINO - Encas de pépites céréales, chocolat & noix de coco 125 g

Code-barres : 3222476866158

Lot : L2025306

DDM : 09/09/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscuits épeautre et sésame 150 g de marque casino bio

Code-barres : 3222473045792

Lot : L2020156

DDM : 04/03/21 Tél. : 39 31

CASINO - 10 minis cheeseburger surgelés

Code-barres : 3222476759016

Lot : 20202

DDM : 20/01/22 Tél. : 39 31

CASINO - 10 minis cheeseburger surgelés

Code-barres : 3222476759016

Lot : 20284

DDM : 10/04/22 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 202633147

DDM : 31/03/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 202643147

DDM : 31/03/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 203843147

DDM : 30/06/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 203463147

DDM : 31/05/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 203043147

DDM : 30/04/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 203063147

DDM : 30/04/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 203123147

DDM : 30/04/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3222472481812

Lot : L 203133147

DDM : 30/04/21 Tél. : 39 31

CASINO - Boule aux céréales 500 g

Code-barres : 3222477383715

DDM : Vendu jusqu'au 10/11/2020 Tél. : 39 31

CASINO - Petits pains grillés céréales et graines 225 g

Code-barres : 3222475442964

Lot : L 202342544

DDM : 31/03/21 Tél. : 39 31

CASINO - Petits pains grillés céréales et graines 225 g

Code-barres : 3222475442964

Lot : L 202662544

DDM : 31/03/21 Tél. : 39 31

CASINO - Petits pains grillés céréales et graines 225 g

Code-barres : 3222475442964

Lot : L 203152544

DDM : 30/04/21 Tél. : 39 31

CASINO - Petits pains grillés céréales et graines 225 g

Code-barres : 3222475442964

Lot : L 203932544

DDM : 30/06/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 30/04/21 Tél. : 39 31

CASINO - Biscottes 6 céréales 300 g Tél. : 39 31

CASINO - Pavé céréales toping sésame lin biologique casino 420 g

Code-barres : 3222473960118

Lot : 20157 Tél. : 39 31

CASINO - Pavé céréales toping sésame lin biologique casino 420 g

Code-barres : 3222473960118

Lot : 20177 Tél. : 39 31

CASINO - Pavé céréales toping sésame lin biologique casino 420 g

Code-barres : 3222473960118

Lot : 20178 Tél. : 39 31

CASINO - Pavé céréales toping sésame lin biologique casino 420 g

Code-barres : 3222473960118

Lot : 20170 Tél. : 39 31

CASINO - Baguette aux céréales bio 280 g x 30 casino

Code-barres : 3591270016312

Lot : 04.09.20 T

DDM : 04.09.21 Tél. : 39 31

CASINO - Pain nordique précuit 440 g x 12 casino

Code-barres : 3591270016510

Lot : 01.04.20 T

DDM : 01.04.21 Tél. : 39 31

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 246

DDM : 02/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 260

DDM : 16/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 261

DDM : 17/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 274

DDM : 30/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 281

DDM : 07/10/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 282

DDM : 08/10/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 3 graines bio 225 g

Code-barres : 3250391774111

Lot : 287

DDM : 13/10/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CHABRIOR - INTERMARCHE - Petits pains grillés 5 céréales et 2 graines bio Intermarché

Code-barres : 3250391774111

Lot : 3010

DDM : 27/10/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20077 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20111 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20112 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20132 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20133 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20148 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20149 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20162 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20198 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20199 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20266 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CIGALOU/NETTO/INTERMARCHE - Mélange chili 20 g

Code-barres : 3250390510123

Lot : L20275 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

CLASSIC FOODS OF AMERICA - Mini burger 4 x 20 surgelés

Code-barres : 3351700071881

Lot : 102020114

DDM : 13/10/21 qualite@sdvfrance.fr

Tél. : 05 45 82 91 67

COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20252

DDM : 08/09/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20056

DDM : 25/02/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20066

DDM : 06/02/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20071

DDM : 11/03/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20072

DDM : 12/03/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20085

DDM : 25/03/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20246

DDM : 02/09/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20273

DDM : 29/09/21 christine.leparc@cobral.fr



COBRAL - Croque-monsieur à la grecque

Code-barres : 3512660039155

Lot : 20281

DDM : 07/10/21 christine.leparc@cobral.fr



CYRIL PINABEL - Pains hamburger natures

Code-barres : 3760054742468

Lot : 6101 à 45501

DDM : 13/05/20 Tél. : 02 96 43 32 21

CYRIL PINABEL - Pains hamburger complets

Code-barres : 3760054742475

Lot : 6101 à 45501

DDM : 14/02/21 Tél. : 02 96 43 32 21

DACO BELLO - Graines de sésame 125 g

Code-barres : 3270727701277

Lot : 10191021

DDM : 05/04/21 Tél. : 01 34 57 25 00

DACO BELLO - Graines de sésame 125 g

Code-barres : 3270727701277

Lot : 10203016

DDM : 17/04/21 Tél. : 01 34 57 25 00

DUKAN - Crackers au parmesan 100 g de marque Dukan

Code-barres : 3760151014413

Lot : 27072021

DDM : 27/07/21 Tél. : 07 66 05 15 41

DUKAN - 12 biscuits au pur son d'avoine graines et fleurs d'hibiscus

Code-barres : 376015104260

Lot : 10092021

DDM : 10/09/21 Tél. : 07 66 05 15 41

DUKAN - Crackers au parmesan

Code-barres : 3760151014413

Lot : 27072021

DDM : 27/07/21 Tél. : 07 66 05 15 41

DUKAN - Paquet de six barres au chocolat et à l'orange 150 g

Code-barres : 3760151012464

Lot : 20268

DDM : 24/09/21 Tél. : 07 66 05 15 41

EPICEA - Graines de sésame de marque Epicea

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20080053

DDM : 01/08/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Graines de sésame de marque Epicea

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20090081

DDM : 01/09/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20060377

DDM : 01/06/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20040547

DDM : 01/04/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20050108

DDM : 01/05/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20020434

DDM : 01/02/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20040107

DDM : 01/04/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20040379

DDM : 01/04/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20050287

DDM : 01/05/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20060108

DDM : 01/05/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20030226

DDM : 01/03/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20050177

DDM : 01/05/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame pot de 80 g

Code-barres : 3547400002021

Lot : PR20030226

DDM : 01/05/22 Tél. : 03 61 16 51 25

EPICEA - Sésame ramadan 250 g

Code-barres : 3547402100169

Lot : PR20030124

DDM : 01/05/22 Tél. : 03 61 16 51 25

FRANPRIX - Flûte 6 céréales 3 graines bio 230 g congelé réf. 2284

Lot : 44091

DDM : 23/09/2021 contact@franprix.fr

Tél. : 09 70 17 10 00

FRANPRIX - Baguette multigraines bio 280 g

Code-barres : 3263856780916 contact@franprix.fr

Tél. : 09 70 17 10 00

FRANPRIX - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3263850575617

Lot : L 203043147

DDM : 30/04/21 contact@franprix.fr

Tél. : 09 70 17 10 00

FRANPRIX - Biscottes 6 céréales 300 g contact@franprix.fr

Tél. : 09 70 17 10 00

FRUIBON - Graines de sésame 1kg

Code-barres : 3270727101077

Lot : 10183020

DDM : 28/03/21 Tél. : 01 34 57 25 00

FRUIBON - Graines de sésame 1kg

Code-barres : 3270727101077

Lot : 10059007

DDM : 24/11/20 Tél. : 01 34 57 25 00

FRUIBON - Mélange pour pain bio 1kg

Code-barres : 3270720017900

Lot : 10245018

DDM : 29/05/21 Tél. : 01 34 57 25 00

FRUIBON - Mélange pour pain bio 1kg

Code-barres : 3270720017900

Lot : 10181028

DDM : 26/03/21 Tél. : 01 34 57 25 00

FRUIBON - Mélange pour pain bio 1kg

Code-barres : 3270720017900

Lot : 10212015

DDM : 26/04/21 Tél. : 01 34 57 25 00

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11904618

DDM : 19/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11905033

DDM : 12/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11905113

DDM : 12/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11904825

DDM : 12/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11905796

DDM : 19/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11906018

DDM : 10/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11906236

DDM : 31/05/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit crousti son miel sésame Gerblé

Code-barres : 3175681026766

Lot : 11906578

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21913077

DDM : 03/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21913488

DDM : 04/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21913832

DDM : 08/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21915059

DDM : 11/02/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21915481

DDM : 12/02/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21915742

DDM : 02/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21916069

DDM : 03/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21916289

DDM : 04/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21917050

DDM : 07/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21917316

DDM : 08/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21917606

DDM : 09/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21918493

DDM : 17/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21919630

DDM : 18/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21919780

DDM : 22/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21920230

DDM : 05/08/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21920949

DDM : 05/08/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21921407

DDM : 30/09/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame chocolat Gerblé

Code-barres : 3175681790285

Lot : 21921874

DDM : 30/09/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21912535

DDM : 02/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21914553

DDM : 28/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21914645

DDM : 29/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21916209

DDM : 17/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21915268

DDM : 17/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21916764

DDM : 18/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21918937

DDM : 04/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21919731

DDM : 07/07/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21920245

DDM : 06/08/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21921538

DDM : 30/09/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuit sésame vanille Gerblé

Code-barres : 3175681116863

Lot : 21922367

DDM : 31/10/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21915065

DDM : 11/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21915519

DDM : 28/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21916368

DDM : 01/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21920254

DDM : 06/05/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21921970

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904170

DDM : 03/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904505

DDM : 03/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904537

DDM : 11/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904575

DDM : 12/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904684

DDM : 24/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904705

DDM : 26/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904757

DDM : 12/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904761

DDM : 04/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904762

DDM : 04/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904782

DDM : 07/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904783

DDM : 05/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904824

DDM : 10/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904856

DDM : 14/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904857

DDM : 11/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904896

DDM : 26/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904900

DDM : 05/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904903

DDM : 12/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904986

DDM : 10/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904992

DDM : 23/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905167

DDM : 23/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905185

DDM : 24/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906015

DDM : 10/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906228

DDM : 31/05/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906330

DDM : 31/05/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906450

DDM : 31/05/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906417

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906455

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906456

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906576

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906652

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906700

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906701

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906784

DDM : 31/07/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11906736

DDM : 31/07/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21914631

DDM : 13/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21914633

DDM : 07/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21914919

DDM : 12/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21915147

DDM : 28/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21915149

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21915924

DDM : 19/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21916070

DDM : 09/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21916314

DDM : 17/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21916768

DDM : 18/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21916769

DDM : 19/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21916770

DDM : 21/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917121

DDM : 20/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917128

DDM : 22/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917526

DDM : 08/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917527

DDM : 09/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917528

DDM : 12/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917689

DDM : 13/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21917765

DDM : 14/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21920905

DDM : 29/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21920909

DDM : 30/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21915048

DDM : 10/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21915503

DDM : 26/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21916299

DDM : 27/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21921158

DDM : 30/06/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Sablé sésame pamplemousse Gerblé

Code-barres : 3175681248120

Lot : P130753

DDM : 01/05/24 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Sablé sésame pamplemousse Gerblé

Code-barres : 3175681248120

Lot : P131538

DDM : 01/06/24 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Lot de 2 « sésame »

Code-barres : 3175681122628

DDM : 15/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21915065 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21915519 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21916368 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21920254 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 172g

Code-barres : 3175681124301

Lot : 21921970 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21915048 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21915503 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21916299 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 46g

Code-barres : 3175681014800

Lot : 21921158 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21915485

DDM : 14/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21915486

DDM : 17/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 21915711

DDM : 18/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904683

DDM : 25/11/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904782

DDM : 07/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11904823

DDM : 12/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905026

DDM : 22/12/20 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905236

DDM : 09/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905286

DDM : 09/01/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905794

DDM : 17/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905820

DDM : 19/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905821

DDM : 19/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905822

DDM : 20/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905344

DDM : 23/03/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GERBLE - Biscuits sésame Gerblé 230 g

Code-barres : 3175680011480

Lot : 11905929

DDM : 03/04/21 https://www.gerble.fr/contactez-nous

Tél. : 0 805 293 032

GRAND SALOIR SAINT NICOLAS - Tourte canard champignon forestiers 110 g Grand Saloir Saint Nicolas

Code-barres : Rayon Coupe Franprix

Lot : 20290

DDM : 06/11/20 contact@groupe-CA-traiteuretsalaisons.fr



GRAND SALOIR SAINT NICOLAS - Tourte canard champignon forestiers 110 g Grand Saloir Saint Nicolas

Code-barres : Rayon Coupe Franprix

Lot : 20294

DDM : 10/11/20 contact@groupe-CA-traiteuretsalaisons.fr



GRAND SALOIR SAINT NICOLAS - Tourte canard champignon forestiers 110 g Grand Saloir Saint Nicolas

Code-barres : Rayon Coupe Franprix

Lot : 20295

DDM : 11/11/20 contact@groupe-CA-traiteuretsalaisons.fr



HARRY'S - Le moment burger céréales et graines de marque Harry’s

Code-barres : 3228857000586

Lot : F12016600

DDM : 16/11/20 Tél. : 08 06 07 98 66

HARRY'S - Le moment burger céréales et graines de marque Harry’s

Code-barres : 3228857000586

Lot : F12016670

DDM : 23/11/20 Tél. : 08 06 07 98 66

HARRY'S - Le moment burger céréales et graines de marque Harry’s

Code-barres : 3228857000586

Lot : F12016720

DDM : 28/11/20 Tél. : 08 06 07 98 66

HARRY'S - Le moment burger céréales et graines de marque Harry’s

Code-barres : 3228857000586

Lot : F12016870

DDM : 13/12/20 Tél. : 08 06 07 98 66

HARRY'S - Le moment burger céréales et graines de marque Harry’s

Code-barres : 3228857000586

Lot : F12016960

DDM : 22/12/20 Tél. : 08 06 07 98 66

HOOPE - Muesli bio croustillant super graines et spiruline chocolat 300 g

Code-barres : 3760286460031

Lot : P125174

DDM : 01/12/23 Tél. : 04 90 80 99 99

HOOPE - Muesli bio croustillant super graines et spiruline nature 300 g

Code-barres : 3760286460086

Lot : P126533

DDM : 01/01/24 Tél. : 04 90 80 99 99

INSUNEA - PILEJE - Hydrosport énergie barres céréales

Code-barres : 3701145650330

Lot : 020/058

DDM : 01/02/21 Tél. : 02 40 83 93 93

INSUNEA - PILEJE - Hydrosport énergie barres céréales

Code-barres : 3700593401686

Lot : 019/282

DDM : 01/10/20 Tél. : 02 40 83 93 93

INTERMARCHE - 16 canapés Monique Ranou

Code-barres : 3250392542382

Lot : 202232367

DDM : 10/08/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 16 canapés Monique Ranou

Code-barres : 3250392542382

Lot : 202472185

DDM : 03/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 16 canapés Monique Ranou

Code-barres : 3250392542382

Lot : 202542094

DDM : 10/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 16 canapés Monique Ranou

Code-barres : 3250392542382

Lot : 202722318

DDM : 28/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - Sachets de 1 kg de préparation pour pain aux céréales marque Chabrior (Intermarché)

Code-barres : 3250391423743

Lot : 268TSM2

DDM : 29/06/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101280010

DDM : 31/07/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101470087

DDM : 19/08/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101570028

DDM : 29/08/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101640066

DDM : 05/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101810151

DDM : 22/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101880191

DDM : 29/09/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 101910038

DDM : 02/10/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 102030185

DDM : 14/10/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 102300150

DDM : 10/11/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 102390068

DDM : 19/11/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 102480143

DDM : 28/11/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 102750192

DDM : 25/12/21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - 10 mini cheeseburgers VBF surgelés Monique Ranou

Code-barres : 3250392407643

Lot : 102830202

DDM : 02/01/22 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008180

INTERMARCHE - Pain 5 céréales et graines bio campanière 330 g x15

Code-barres : 3250391653348

Lot : 26.08.20 g

DDM : 24.03.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Pain 5 céréales et graines bio campanière 330 g x15

Code-barres : 3250391653348

Lot : 14.08.20 g

DDM : 12.03.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Pain 5 céréales et graines bio campanière 330 g x15

Code-barres : 3250391653348

Lot : 31.08.20 g

DDM : 29.03.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Pain 5 céréales et graines bio campanière 330 g x15

Code-barres : 3250391653348

Lot : 20.08.20 g

DDM : 18.03.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Pain 5 céréales et graines bio campanière 330 g x15

Code-barres : 3250391653348

Lot : 21.08.20 g

DDM : 19.03.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Baguette aux céréales bio campanière 280 gx25

Code-barres : 3250392932305

Lot : 01.09.20 T

DDM : 01.09.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Baguette aux céréales bio campanière 280 gx25

Code-barres : 3250392932305

Lot : 23.09.20 T

DDM : 23.09.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

INTERMARCHE - Pain marguerite aux céréales 630 g x9

Lot : 24.02.20 g

DDM : 23.02.21 appelselection@mousquetaires.com

Tél. : 0 800 008 180

JARDIN BIO - Salade vitalité carottes & coriandre 160 g

Code-barres : 3700477661007

Lot : E295

DDM : 18/11/20 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Salade vitalité carottes & coriandre 160 g

Code-barres : 3700477661007

Lot : E300

DDM : 23/11/20 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Salade vitalité carottes & coriandre 160 g

Code-barres : 3700477661007

Lot : E301

DDM : 24/11/20 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Salade vitalité carottes & coriandre 160 g

Code-barres : 3700477661007

Lot : E307

DDM : 30/11/20 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3456300008494

Lot : E201481

DDM : 31/07/23 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3456300008494

Lot : E201466

DDM : 30/09/23 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3456300008494

Lot : E200761

DDM : 31/07/23 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3456300008494

Lot : E200514

DDM : 30/06/23 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3456300008494

Lot : E198203

DDM : 31/05/23 Tél. : 05 46 52 30 30

JARDIN BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3456300008494

Lot : E197135

DDM : 30/04/23 Tél. : 05 46 52 30 30

JEAN D'AUDIGNAC - Triangles graines bio 10x60 g

Code-barres : 3700238320556

Lot : 0167

DDM : 06/2021 https://www.sdprungis.fr/nous-contacter



KAMBIO - Salade de chou à la japonaise 1,5kg

Code-barres : 3760018883725

Lot : E295

DDM : 18/11/20

KAMBIO - Salade de chou à la japonaise 1,5kg

Code-barres : 3760018883725

Lot : E302

DDM : 25/11/20

KORO - Purée de sésame (Tahin) bio, 250 grammes

DDM : 28/02/23 Tél. : 01 80 00 00 00

KORO - Purée de sésame (Tahin) bio, 250 grammes

DDM : 30/04/23 Tél. : 01 80 00 00 00

KORO - Purée de sésame (Tahin) bio, 500 grammes

DDM : 30/04/23 Tél. : 01 80 00 00 00

LA CHANTERACOISE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Lot : BBC0000

DDM : 05/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Lot : BBC0000

DDM : 06/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Lot : BBC0000

DDM : 21/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Lot : BBC0000

DDM : 22/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Lot : BBC0000

DDM : 02/11/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 09/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 12/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 16/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 19/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 21/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 22/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 26/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 27/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 28/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 02/11/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales référence 370 g

Lot : BC7C000

DDM : 03/11/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales bien grillées 370 g

Lot : BC7Cbgri

DDM : 12/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Biscottes aux 7 céréales sans sucre 370 g

Lot : BC7CSUO

DDM : 29/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Toast aux 7 céréales 140 g

Lot : TC7C0000

DDM : 26/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CHANTERACOISE - Toast aux 7 céréales 140 g

Lot : TC7C0000

DDM : 27/10/21 Tél. : 05 53 80 51 17

LA CONQUETE DES SAVEURS - Sésame blanc

Code-barres : 3390126001119

Lot : C201460DDM

DDM : 30/06/21 cmd@cmd.eu

Tél. : 03 20 74 00 05

LA CONQUETE DES SAVEURS - Sésame doré 100 g cmd@cmd.eu

Tél. : 03 20 74 00 05

LA PATELIERE - Sésame complet bio 125 g

Code-barres : 3278588952746

Lot : 14820

DDM : 27/05/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame complet bio 125 g

Code-barres : 3278588952746

Lot : 17920

DDM : 27/06/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame complet bio 125 g

Code-barres : 3278588952746

Lot : 17820

DDM : 26/05/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame complet bio 125 g

Code-barres : 3278588952746

Lot : 24020

DDM : 27/08/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué bio

Code-barres : 3278588952746

Lot : 205620

DDM : 25/02/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué bio

Code-barres : 3278588952746

Lot : 209720

DDM : 26/04/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué bio

Code-barres : 3278588952746

Lot : 414820

DDM : 27/05/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué bio

Code-barres : 3278588952746

Lot : 514820

DDM : 27/05/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué bio

Code-barres : 3278588952746

Lot : 217820

DDM : 26/06/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué

Lot : 17820

DDM : 26/06/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué

Lot : 14820

DDM : 27/05/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué

Lot : 9720

DDM : 06/04/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA PATELIERE - Sésame décortiqué

Lot : 5620

DDM : 25/02/21 Tél. : 05 62 28 28 02

LA VIE CLAIRE - Salade gourmande 280 g

Code-barres : 3266191210148

Lot : E289

DDM : 02/11/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Salade gourmande 280 g

Code-barres : 3266191210148

Lot : E296

DDM : 09/11/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Salade gourmande 280 g

Code-barres : 3266191210148

Lot : E304

DDM : 17/11/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Salade sportive 280 g

Code-barres : 3266191210155

Lot : E289

DDM : 02/11/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Salade sportive 280 g

Code-barres : 3266191210155

Lot : E296

DDM : 09/11/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Salade sportive 280 g

Code-barres : 3266191210155

Lot : E304

DDM : 17/11/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée de sésame Tahin 280 g

Code-barres : 3266191006888

Lot : 100688

DDM : 30/06/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée de sésame Tahin 280 g

Code-barres : 3266191006888

Lot : 100688

DDM : 31/07/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée de sésame Tahin 280 g

Code-barres : 3266191006888

Lot : 100688

DDM : 30/09/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée de sésame Tahin 280 g

Code-barres : 3266191006888

Lot : 100688

DDM : 31/10/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée de sésame Tahin 280 g

Code-barres : 3266191006888

Lot : 100688

DDM : 30/12/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Confit sésame 300 g

Code-barres : 3266191006529

Lot : 100652

DDM : 31/07/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Confit sésame 300 g

Code-barres : 3266191006529

Lot : 100652

DDM : 30/01/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée sésame 1/2 complète 280 g

Code-barres : 3266191006895

Lot : 100689

DDM : 30/06/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée sésame 1/2 complète 280 g

Code-barres : 3266191006895

Lot : 100689

DDM : 30/09/22 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Purée sésame 1/2 complète 280 g

Code-barres : 3266191006895

Lot : 100689

DDM : 30/08/23 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Code-barres : 3266191007823

Lot : BBCELVC

DDM : 12/10/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Code-barres : 3266191007823

Lot : BBCELVC

DDM : 19/10/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscottes bio aux céréales référence 280 g

Code-barres : 3266191007823

Lot : BBCELVC

DDM : 22/10/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscottes épeautre/sésame bio la vie claire

Code-barres : 3266191007823

Lot : M245

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscottes épeautre/sésame bio la vie claire

Code-barres : 3266191007823

Lot : M246

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscottes épeautre/sésame bio la vie claire

Code-barres : 3266191007823

Lot : M284

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Farine 5 céréales et 3 graines

Code-barres : 3266191017105

Lot : 20224041 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Mélange quinoa millet lentille corail vrac

Lot : 617194 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Pains hamburger complet x4

Code-barres : 3266191023557

Lot : du 06101 au 45501 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscuits petit épeautre sésame

Code-barres : 3266191007823

DDM : 02/04/21 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Boules pain multigraines

DDM : 08/09/20 au 20/10/20 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Pains hamburgers nature x4

Code-barres : 3266191023007

Lot : du 06101 au 45501 Tél. : 04 72 67 80 08

LA VIE CLAIRE - Biscotte céréales graines 280 g Tél. : 04 72 67 80 08

LAAROUSA - Produit : sésame blanc 100 g

Code-barres : 3558820003468

Lot : 2704201

DDM : 30/04/21

LAAROUSA - Produit : sésame blanc 100 g

Code-barres : 3558820003468

Lot : 2407201

DDM : 31/01/22

LE COMPTOIR DE MATHILDE - Moutarde curry cocosésame noir

Code-barres : 3700961306742

Lot : 0/259/20

DDM : 01/09/22 service.clients@lecomptoirdemathilde.com

Tél. : 04 75 98 44 66

LE MOULIN DU PIVERT - Petits pains grillés céréales bio 225 g

Code-barres : 3268350120268

Lot : 238.0

DDM : 25/08/21 Tél. : 05 65 29 97 30

LE MOULIN DU PIVERT - Petits pains grillés céréales bio 225 g

Code-barres : 3268350120268

Lot : 260.0

DDM : 16/09/21 Tél. : 05 65 29 97 30

LE MOULIN DU PIVERT - Petits pains grillés céréales bio 225 g

Code-barres : 3268350120268

Lot : 274.0

DDM : 30/09/21 Tél. : 05 65 29 97 30

LE MOULIN DU PIVERT - Petits pains grillés céréales et graines biologiques 225 g

Code-barres : 3268350120268

Lot : 3010

DDM : 28/10/21 Tél. : 05 65 29 97 30

LEADER PRICE - 10 mini cheeseburgers

Code-barres : 3263856630211

Lot : 102580189

DDM : 08/12/21 Tél. : 0 800 35 00 00

LEADER PRICE - Pain aux graines et au curry Leader Price 340 g x16

Code-barres : 3591270015988

Lot : 18.02.20 g

DDM : 15.10.20 Tél. : 0 800 35 00 00

LEADER PRICE - Pain aux graines et au curry Leader Price 340 g x16

Code-barres : 3591270015988

Lot : 19.02.20 g

DDM : 16.10.20 Tél. : 0 800 35 00 00

LEADERPRICE - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3263852510722

Lot : L 203043147

DDM : 30/04/21 Tél. : 0 800 35 00 00

LECLERC - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 30/04/21 Tél. : 09 69 32 42 52

LECLERC - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 31/05/21 Tél. : 09 69 32 42 52

LES BISCOTTES ROGER - Biscotte épeautre/sésame bio

Code-barres : 3273670002057

Lot : M245

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Biscotte épeautre/sésame bio

Code-barres : 3273670002057

Lot : M248

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Biscotte épeautre/sésame bio

Code-barres : 3273670002057

Lot : M266

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Biscotte épeautre/sésame bio

Code-barres : 3273670002057

Lot : M284

DDM : 15/11/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Biscotte épeautre/sésame bio

Code-barres : 3273670002057

Lot : M295

DDM : 16/11/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines aixoises

Code-barres : 3273670000428

Lot : M247 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines aixoises

Code-barres : 3273670000428

Lot : M254 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines aixoises

Code-barres : 3273670000428

Lot : M261

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines aixoises

Code-barres : 3273670000428

Lot : M268

DDM : 15/10/21 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines aixoises

Code-barres : 3273670000428

Lot : M283 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines aixoises

Code-barres : 3273670000428

Lot : M290 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines blé complet

Lot : M254 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines blé complet

Lot : M268 Tél. : 04 42 24 45 66

LES BISCOTTES ROGER - Tartines blé complet

Lot : M283 Tél. : 04 42 24 45 66

LES DELICES DE DJAMILA - Dessert d’orient 400 g

Code-barres : 3582739701368

Lot : 536MD

DDM : 03/01/2021, 29/11/2020 qualite@sectal.com

Tél. : 05 63 82 14 95

LES DELICES DE DJAMILA - Dessert d’orient 400 g

Code-barres : 3582739701368

Lot : 542AD

DDM : 13/12/2020, 20/12/2020 qualite@sectal.com

Tél. : 05 63 82 14 95

LES DELICES DE DJAMILA - Pâtisserie libanaise 250 g

Code-barres : 3582730003065

Lot : 645MD

DDM : 27/12/20 qualite@sectal.com

Tél. : 05 63 82 14 95

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2009103

DDM : 30/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2011503

DDM : 24/10/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 54 navettes 12g tomate décor sésame

Code-barres : 3604388228956

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Mini navette sésame 12g 26081

Code-barres : 3604380260817

Lot : 2005501

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Mini navette sésame 12g 26081

Code-barres : 3604380260817

Lot : 2005503

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Navette x 54 noires 12grs décor sésame blanc surg

Code-barres : 3604388261113

Lot : 2005303

DDM : 22/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2005503

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2007003

DDM : 10/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2014803

DDM : 27/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2009103

DDM : 30/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 1 plateau de 60 navettes décor sésame 10 g

Code-barres : 3760008855268

Lot : 2005303

DDM : 22/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 50 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855596

Lot : 20055

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 50 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855596

Lot : 20177

DDM : 25/12/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 50 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855596

Lot : 20198

DDM : 16/01/22 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 1 plateau de 60 navettes décor sésame 10 g

Code-barres : 3760008855268

Lot : 2005303

DDM : 22/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 1 plateau de 60 navettes décor sésame 10 g

Code-barres : 3760008855268

Lot : 2018203

DDM : 30/12/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2007003

DDM : 10/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2009103

DDM : 30/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2011503

DDM : 24/10/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2011803

DDM : 27/10/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2005503

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2007003

DDM : 10/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2014803

DDM : 27/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Sachet de 30 navettes 10 grs

Code-barres : 3760008856821

Lot : 2007103

DDM : 11/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Sachet de 30 navettes 10 grs

Code-barres : 3760008856821

Lot : 2014903

DDM : 28/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2007003

DDM : 10/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 60 navettes 10 g décor sésame

Code-barres : 3760008853745

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 60 navettes 10 g décor sésame

Code-barres : 3760008853745

Lot : 2005303

DDM : 22/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 60 navettes 10 g décor sésame

Code-barres : 3760008853745

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Assortiment de 75 navettes assorties 10 grs jaune/verte/rose - décor graines de s

Code-barres : 3760008858764

Lot : 2005703

DDM : 26/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Cart de 200 mini navettes briochées sésame 10 grs surg

Code-barres : 3760008850003

Lot : 2011503

DDM : 24/10/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2005503

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2007003

DDM : 10/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2014803

DDM : 27/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 50 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855596

Lot : 20055

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 50 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855596

Lot : 20177

DDM : 25/12/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 50 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855596

Lot : 20198

DDM : 16/01/22 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Sachet de 30 navettes 10 grs

Code-barres : 3760008856821

Lot : 2007103

DDM : 11/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Sachet de 30 navettes 10 grs

Code-barres : 3760008856821

Lot : 2014903

DDM : 28/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Sachet de 30 navettes 10 grs

Code-barres : 3760008856821

Lot : 2015003

DDM : 28/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Navette sésame couleur rose 10 g

Code-barres : 3760008857392

Lot : 2005703

DDM : 26/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 60 navettes 10 g décor sésame

Code-barres : 3760008853745

Lot : 2005303

DDM : 22/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 60 navettes 10 g décor sésame

Code-barres : 3760008853745

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 1 plateau de 60 navettes décor sésame 10 g

Code-barres : 3760008855268

Lot : 2005303

DDM : 26/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 1 plateau de 60 navettes décor sésame 10 g

Code-barres : 3760008855268

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 1 plateau de 60 navettes décor sésame 10 g

Code-barres : 3760008855268

Lot : 2018203

DDM : 30/12/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Assortiment de 75 navettes assorties 10 grs jaune/verte/rose - décor graines de s

Code-barres : 3760008858764

Lot : 2005703

DDM : 26/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Assortiment de 75 navettes assorties 10 grs jaune/verte/rose - décor graines de s

Code-barres : 3760008858764

Lot : 2005703

DDM : 26/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2005503

DDM : 24/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 5 blisters de 20 briochins décor sésame 15 g

Code-barres : 3760008855589

Lot : 2007003

DDM : 10/09/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - Sachet de 30 navettes 10 grs

Code-barres : 3760008856821

Lot : 2014903

DDM : 28/11/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LES DELICES DES VALLEES - 60 navettes 10 g décor sésame

Code-barres : 3760008853745

Lot : 2005603

DDM : 25/08/21 Tél. : 03 21 03 91 30

LIDL - Pavé rustique aux céréales et pain nordique de marque Bridor

Lot : P129551

DDM : 01/04/24 Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Baguette céréales rustique 250 gr

Code-barres : vendu au rayon boulangerie Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Bagel surprise 24 toasts surgelés

Code-barres : 20056926

Lot : 102800029

DDM : 06/10/21 Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Bagel surprise 24 toasts surgelés

Code-barres : 20056926

Lot : 102810031

DDM : 07/10/21 Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Bagel surprise 24 toasts surgelés

Code-barres : 20056926

Lot : 102820031

DDM : 08/10/21 Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Bagel surprise 24 toasts surgelés

Code-barres : 20056926

Lot : 102830047

DDM : 09/10/21 Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Bagel surprise 24 toasts surgelés

Code-barres : 20056926

Lot : 102870078

DDM : 13/10/21 Tél. : 0 800 900 343

LIDL - Bagel surprise 24 toasts surgelés

Code-barres : 20056926

Lot : 102880028

DDM : 14/10/21 Tél. : 0 800 900 343

LINDT & SPRUNGLI SAS - Tablette excellence sésame caramélisé 100 g

Code-barres : 3046920017503

Lot : L3750

DDM : 30/06/2021 Tél. : 08 05 29 97 65

LINDT & SPRUNGLI SAS - Tablette excellence sésame caramélisé 100 g

Code-barres : 3046920017503

Lot : L3870

DDM : 31/03/21 Tél. : 08 05 29 97 65

LINDT & SPRUNGLI SAS - Tablette excellence sésame caramélisé 100 g

Code-barres : 3046920017503

Lot : L5810

DDM : 31/05/21 Tél. : 08 05 29 97 65

LINDT & SPRUNGLI SAS - Tablette excellence sésame caramélisé 100 g

Code-barres : 3046920017503

Lot : L5680

DDM : 31/08/21 Tél. : 08 05 29 97 65

LINDT & SPRUNGLI SAS - Tablette excellence sésame caramélisé 100 g

Code-barres : 3046920017640

Lot : L5640

DDM : 30/09/21 Tél. : 08 05 29 97 65

LINDT & SPRUNGLI SAS - Tablette excellence sésame caramélisé 100 g

Code-barres : 3046920030052 Tél. : 08 05 29 97 65

MAITRE PRUNILLE - Mélange super graines bio

Code-barres : 3502490226672

Lot : 301112401

DDM : 20/01/21 Tél. : 05 53 36 19 00

MAITRE PRUNILLE - Mélange super graines bio

Code-barres : 3502490226672

Lot : 301402401

DDM : 19/02/21 Tél. : 05 53 36 19 00

MAITRE PRUNILLE - Mélange super graines bio

Code-barres : 3502490226672

Lot : 302192401

DDM : 06/05/21 Tél. : 05 53 36 19 00

MAITRE PRUNILLE - Mélange super graines bio

Code-barres : 3502490226672

Lot : 302542401

DDM : 10/06/21 Tél. : 05 53 36 19 00

MARCHE PROVENCAL - Caviar d’aubergines bio 100 g

Code-barres : 3760177140820

Lot : 82 / 09

DDM : 21/24/21 Tél. : 04 90 22 68 41

MARCHE PROVENCAL - Tropic houmous bio 100 g

Lot : 42 / 09

DDM : 03/03/21 Tél. : 04 90 22 68 41

MARCHE PROVENCAL - Tropic caviar d'aubergines bio 100 g

Lot : 82 /09/J

DDM : 03/04/21 Tél. : 04 90 22 68 41

MARCHE PROVENCAL - Caviar d'aubergines bio 90 g / vega bio 90 g / Saveurs du Clavon 90 g

Lot : L81

DDM : 01/09/23 Tél. : 04 90 22 68 41

MARCHE PROVENCAL - Ateliers bio de Provence houmous 100 g

Lot : L98/09

DDM : 13/05/21 Tél. : 04 90 22 68 41

MARINOË - Chips d’algues original

Code-barres : 3565840607408

Lot : 2039

DDM : 20/01/21

MARIUS - Anchoïade 100 g

Code-barres : 3183810000341

Lot : 06.10.24/E0015

DDM : 06/10/24

MARKAL - Sésame blond complet 25kg

Code-barres : 3329488510250

Lot : 20212036 – 2020220127-02

DDM : 30/11/21 markal@markal.fr



MARKAL - Sésame blond complet 25kg

Code-barres : 3329488510250

Lot : 20259077 – 2020220127-03

DDM : 30/11/21 markal@markal.fr



MARKAL - Sésame blond complet 25kg

Code-barres : 3329488510250

Lot : 20273034 – 2020220127-03

DDM : 30/11/21 markal@markal.fr



MARKAL - Sésame blond complet 500 g

Code-barres : 3329488511202

Lot : 20240037

DDM : 01/01/22 markal@markal.fr



MARKAL - Sésame blond complet 500 g

Code-barres : 3329488511202

Lot : 20267137

DDM : 23/01/22 markal@markal.fr



MARKAL - Farine 5 céréales et 3 graines 5kg

Code-barres : 3329486511051

Lot : 20240068 – DC 89069 (M520883)

DDM : 17/05/21 markal@markal.fr



MARKAL - Farine 5 céréales et 3 graines 5kg

Code-barres : 3329486511051

Lot : 20275067 – DC 88529 (M520919)

DDM : 14/06/21 markal@markal.fr



MARKAL - Sésame décortiqué 250 g

Code-barres : 3329488521256

Lot : 20175074 – 20175074

DDM : 22/10/21 markal@markal.fr



MARKAL - Triangles sésame pavot bio 10x60 g

Code-barres : 3760166540686

Lot : 0155

DDM : 06/2021 markal@markal.fr



MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 101610075

DDM : 02/09/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 101620014

DDM : 03/09/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 101700070

DDM : 11/09/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 101830118

DDM : 24/09/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 101990064

DDM : 10/10/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 102260040

DDM : 06/11/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 102270027

DDM : 07/11/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 102410043

DDM : 21/11/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 102450109

DDM : 25/11/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 102650205

DDM : 15/12/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Mini cheese burger x10 155 g surgelés

Code-barres : 3564706525405

Lot : 102660142

DDM : 16/12/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Préparation pour pain aux céréales 1 kg

Code-barres : 3564707093590

Lot : 260 TSM2

DDM : 16/06/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Préparation pour pain aux céréales 1 kg

Code-barres : 3564707093590

Lot : 261 TSM2

DDM : 21/06/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MARQUE REPERE - Préparation pour pain aux céréales 1 kg

Code-barres : 3564707093590

Lot : 268 TSM2

DDM : 29/06/21 service.consommateurs@siplec.com

Tél. : 0800 35 35 20

MAXIMO - Evasion canapés lad

Code-barres : 3450350050304

Lot : 202402223

DDM : 27/02/22

METRO - Cocktail snack 1 kilo Métro chef

Lot : S 3861 2

DDM : 19/09/21 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Cocktail snack 1 kilo Métro chef

Lot : S 3931 2

DDM : 23/09/21 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Cocktail snack 1 kilo Métro chef

Lot : S 3941 2

DDM : 24/09/21 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Pain céréales surgelés 45 g x 35 Bridor/Lenôtre

Lot : 3489999

DDM : 09/10/21 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef demi-baguette multigrains 140 g x20

Lot : 3519458

DDM : 14/08/21 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : 3543683

DDM : 03/09/21 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P134769

DDM : 01/02/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P135548

DDM : 01/02/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P123555

DDM : 01/05/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P124947

DDM : 01/06/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P126019

DDM : 01/07/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P127253

DDM : 01/08/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P128502

DDM : 01/09/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P130831

DDM : 01/11/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P131916

DDM : 01/12/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P132959

DDM : 01/12/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Metro chef mélange mexicain 500 g

Lot : P134933

DDM : 01/02/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P134931

DDM : 01/02/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P135064

DDM : 01/02/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P135326

DDM : 01/02/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P137544

DDM : 01/03/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P137560

DDM : 01/03/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P137886

DDM : 01/04/23 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P127300

DDM : 01/08/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - Zaatar 150 g Métro chef

Lot : P131610

DDM : 01/12/22 Tél. : 0825 09 09 09

METRO - 63 évasion canapés

Lot : 202612975

DDM : 20/03/22 Tél. : 0825 09 09 09

MONOPRIX - Mélange mexicain monoprix

Code-barres : 3350033374942

Lot : P125953

DDM : 01/07/24 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Mélange mexicain monoprix

Code-barres : 3350033374942

Lot : P127222

DDM : 01/07/24 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Mélange mexicain monoprix

Code-barres : 3350033374942

Lot : P128454

DDM : 01/07/24 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Mélange mexicain monoprix

Code-barres : 3350033374942

Lot : P134248

DDM : 01/07/24 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Houmous bio

Lot : E262

DDM : 31/08/21 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Triangle sésame pavot monoprix bio

Code-barres : 3350033456815

Lot : 155

DDM : 01/03/21 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3350031771064

Lot : L 203043148

DDM : 30/04/21 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Pain céréales Lalos 450 g

DDM : Du 17/03/2021 au 07/10/2021 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Pain muesli Lalos 260 g

DDM : Du 8/06/2021 au 10/09/2021 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Baguette céréales Lalos m.gt

DDM : Du 3/06/2021 au 6/10/2021 Tél. : 0 800 05 8000

MONOPRIX - Triangles sésame pavot bio 10*60 g

Code-barres : 3350033456815

Lot : 0155

DDM : 03/2021 Tél. : 0 800 05 8000

MOULIN DES MOINES - Purée sésame DCPT 350 g AB

Code-barres : 3347437005435

Lot : 24520

DDM : 01/09/22 Tél. : 03 90 29 11 80

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44483

DDM : 14/10/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44495

DDM : 26/10/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44505

DDM : 05/11/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44506

DDM : 06/11/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44510

DDM : 10/11/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44506

DDM : 06/11/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange rustique

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44484

DDM : 15/10/21 Tél. : 01 39 50 04 47

MOULINS DE VERSAILLES - Mélange 6 céréales 4 graines

Code-barres : Pourdebon.com

Lot : 44481

DDM : 12/10/21 Tél. : 01 39 50 04 47

NATURALIA - Biscuit petit épeautre et sésame 150 g

Code-barres : 3700036905856

Lot : L2020156

DDM : 04/03/21 Tél. : 0 800 034 035

NATURALIA - Biscuit petit épeautre et sésame 150 g

Code-barres : 3700036905856

Lot : L2020184

DDM : 02/04/21 Tél. : 0 800 034 035

NATURALINE - Purée sésame DCPT 350 g ab

Code-barres : 3347430022408

Lot : 24521

DDM : 02/09/22 Tél. : 03 90 29 11 93

NATURALINE - Muesli sport 500 g

Code-barres : 3347431923353

Lot : 30120

DDM : 27/10/22 Tél. : 03 90 29 11 93

NATURALINE - Sésame décortiqué blanc 250 g

Code-barres : 3347434889892

Lot : 24020

DDM : 27/08/23 Tél. : 03 90 29 11 93

NATURE BIO - Petits pains grillés 5 céréales nature bio

Code-barres : 3257982123976

Lot : 287.0

DDM : 13/10/21 Tél. : 03 90 29 11 93

NATURE ET EXPRESSION - Vilmas crackers sésame bio 90 g

Code-barres : 7350017542127

Lot : 20402 Tél. : 02 53 35 52 30

NATURE ET EXPRESSION - Vilmas crackers pavot sésame bio 90 g

Code-barres : 7350017542141

Lot : 20410 Tél. : 02 53 35 52 30

NATURE ET EXPRESSION - Vilmas lamelle sésame bio 120 g

Code-barres : 7350017541731

Lot : 27302 Tél. : 02 53 35 52 30

NATURE ET EXPRESSION - Vilmas lamelle pavot sésame bio 120 g

Code-barres : 7350017541755

Lot : 27310 Tél. : 02 53 35 52 30

NATURE ET EXPRESSION - Vilmas lamelle piment sésame bio 120 g

Code-barres : 7350017541762

Lot : 27315 Tél. : 02 53 35 52 30

ODYSEE - Houmous bio pois chiches et graines de sésame

Code-barres : 3250392747756

Lot : 101686

DDM : 18/10/20 Tél. : 0 800 008 180

ODYSEE - Houmous bio pois chiches et graines de sésame

Code-barres : 3250392747756

Lot : 101933

DDM : 25/10/20 Tél. : 0 800 008 180

ODYSEE - Houmous bio pois chiches et graines de sésame

Code-barres : 3250392747756

Lot : 102198

DDM : 01/11/20 Tél. : 0 800 008 180

ODYSEE - Houmous bio pois chiches et graines de sésame

Code-barres : 3250392747756

Lot : 102425

DDM : 08/11/20 Tél. : 0 800 008 180

PASO TRAITEUR - Mini-burgers cheese x6

Code-barres : 3760114570840

Lot : 103070047

DDM : 20/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers boursin x6

Code-barres : 3760298510281

Lot : 103110044

DDM : 22/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers boursin x6

Code-barres : 3760298510281

Lot : 103100030

DDM : 21/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers boursin x6

Code-barres : 3760298510281

Lot : 103170037

DDM : 28/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers boursin x6

Code-barres : 3760298510281

Lot : 103080038

DDM : 19/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers boursin x6

Code-barres : 3760298510281

Lot : 103150036

DDM : 26/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers cheese x12

Code-barres : 3760114579973

Lot : 103170068

DDM : 16/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers cheese x12

Code-barres : 3760114579973

Lot : 103040046

DDM : 29/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers bacon x12

Code-barres : 3760114579980

Lot : 103170066

DDM : 26/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers bacon x12

Code-barres : 3760114579980

Lot : 103140058

DDM : 29/11/20 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers panachés x12

Code-barres : 3760114576026

Lot : 103170057

DDM : 14/11/2020 au 27/11/2020 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers panachés x12

Code-barres : 3760114576026

Lot : 103140052

DDM : 14/11/2020 au 27/11/2020 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers panachés x12

Code-barres : 3760114576026

Lot : 103120020

DDM : 14/11/2020 au 27/11/2020 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers panachés x12

Code-barres : 3760114576026

Lot : 103110057

DDM : 14/11/2020 au 27/11/2020 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers panachés x12

Code-barres : 3760114576026

Lot : 103070046

DDM : 14/11/2020 au 27/11/2020 Tél. : 02 51 95 57 29

PASO TRAITEUR - Mini-burgers panachés x12

Code-barres : 3760114576026

Lot : 103040045

DDM : 14/11/2020 au 27/11/2020 Tél. : 02 51 95 57 29

PASQUIER - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 30/04/21 Tél. : 0 809 400 607

PASQUIER - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 205353147

DDM : 31/05/21 Tél. : 0 809 400 607

PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 12/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 03/07/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 15/07/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 23/09/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 22/10/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 06/01/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 16/01/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamand

Code-barres : 3267110001274

Lot : 1230

DDM : 04/02/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 280 g l'amandaie

Lot : 1230AMB

DDM : 16/01/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 280 g l'amandaie

Lot : 1230AMB

DDM : 02/10/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 280 g l'amandaie

Lot : 1230AMB

DDM : 21/10/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 280 g l'amandaie

Lot : 1230AMB

DDM : 13/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 280 g Perlamande f/b

Lot : 1230B

DDM : 14/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 200 g l'amandaie

Lot : 1231AMB

DDM : 03/10/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 200 g l'amandaie

Lot : 1231AMB

DDM : 08/07/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame Tahin bio 200 g l'amandaie

Lot : 1231AMB

DDM : 13/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame demi complet bio 280 g Perlamande

Code-barres : 3267110001298

Lot : 1240

DDM : 03/10/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame demi complet bio 280 g Perlamande

Code-barres : 3267110001298

Lot : 1240

DDM : 14/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame demi complet bio 280 g Perlamande

Code-barres : 3267110001298

Lot : 1240

DDM : 19/09/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame demi complet bio 280 g Perlamande

Code-barres : 3267110001298

Lot : 1240

DDM : 15/07/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée de sésame Tahin bio 630 g Perlamande

Code-barres : 3267110001663

Lot : 1241

DDM : 29/01/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame demi complet bio 630 g Perlamande

Code-barres : 3267110001588

Lot : 1242

DDM : 21/01/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame demi complet bio 630 g Perlamande

Code-barres : 3267110001588

Lot : 1242

DDM : 19/09/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame complet bio 280 g Perlamande

Code-barres : 3267110001281

Lot : 1250A

DDM : 02/10/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée crue de sésame complet bio 280 g Perlamande

Code-barres : 3267110001281

Lot : 1250A

DDM : 27/08/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame complet bio 200 g l'amandaie

Lot : 1251AMB

DDM : 03/09/23 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame demi complet bio - cond. : seau 20 kg

Lot : 1310

DDM : 11/07/20 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Purée sésame demi complet bio - cond. : seau 20 kg

Lot : 1310

DDM : 28/09/20 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Apéritif & cuisine sésame pois chiche bio 100 g Perlamande

Code-barres : 3267110001496

Lot : 4304

DDM : 17/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Apéritif & cuisine sésame pois chiche bio 100 g Perlamande

Code-barres : 3267110001496

Lot : 4304

DDM : 14/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Apéritif & cuisine sésame pois chiche bio 100 g Perlamande

Code-barres : 3267110001496

Lot : 4304

DDM : 19/06/22 contact@perlamande.com



PERL'AMANDE - Apéritif & cuisine sésame pois chiche bio 100 g Perlamande

Code-barres : 3267110001496

Lot : 4304

DDM : 18/06/22 contact@perlamande.com



PICARD - Pain tranché céréales bio picard

DDM : Toutes les DLUO comprises du 23/04/2021 au 07/09/2021 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain muesli picard

Lot : 3557092

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 6 pains multigraines picard

Lot : 3338103

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 6 pains multigraines picard

Lot : 3480113

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Assortiment sticks feuilletés picard

Lot : S40272

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Assortiment sticks feuilletés picard

Lot : S40279

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain céréales tranché bio ref 60314

Lot : 15052020 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 474448

DDM : 25/09/2020 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 472108

DDM : 18/05/20 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 10 mini cheeseburger 165 g

DDM : 06/10/2021 à 12/03/2022 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202162646

DDM : 03/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202172787

DDM : 04/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202172795

DDM : 04/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202182943

DDM : 05/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202182950

DDM : 05/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202192087

DDM : 06/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202192095

DDM : 06/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202692111

DDM : 25/09/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202692121

DDM : 25/09/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202722306

DDM : 28/09/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 201922626

DDM : 10/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 201982904

DDM : 16/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 201992022

DDM : 17/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 201992018

DDM : 17/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202022118

DDM : 20/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - 20 canapés apéritifs

Code-barres : 3270160838950

Lot : 202032250

DDM : 21/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200453676

DDM : 12/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200483759

DDM : 15/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200493877

DDM : 16/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200493891

DDM : 16/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200503974

DDM : 17/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200513093

DDM : 18/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200523151

DDM : 18/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200523154

DDM : 19/02/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 200633824

DDM : 03/03/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 201993357

DDM : 17/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202023405

DDM : 20/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202053667

DDM : 23/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202063744

DDM : 24/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202093808

DDM : 27/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202093814

DDM : 27/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202113987

DDM : 29/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202133130

DDM : 31/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202163196

DDM : 03/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202163197

DDM : 03/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202173297

DDM : 04/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202183352

DDM : 05/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202203498

DDM : 07/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202233558

DDM : 10/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202253745

DDM : 12/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202303933

DDM : 17/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202303942

DDM : 17/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202313030

DDM : 18/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202313037

DDM : 18/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202343246

DDM : 21/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202373313

DDM : 24/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202373316

DDM : 24/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202383441

DDM : 25/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202393526

DDM : 26/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202443762

DDM : 31/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain surprise 32tranches polaire

Lot : 202453879

DDM : 01/09/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Japchae au poulet 350 g picard

Code-barres : 3270160861941

Lot : C302793003

DDM : 01/04/22 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Japchae au poulet 350 g picard

Code-barres : 3270160861941

Lot : C302442186

DDM : 01/02/22 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C302933332

DDM : 01/12/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C302582497

DDM : 01/03/22 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C302372042

DDM : 01/02/22 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C302331980

DDM : 01/02/22 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C302321939

DDM : 01/02/22 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C301811182

DDM : 01/12/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bibimbap 350 g picard

Code-barres : 3270160866120

Lot : C301781163

DDM : 01/12/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 101750194

DDM : 23/06/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 102130022

DDM : 31/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 102230007

DDM : 10/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 102240008

DDM : 11/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 102260013

DDM : 13/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 102270007

DDM : 14/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Bacon burger x8

Code-barres : 3270160891795

Lot : 102510089

DDM : 07/09/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102040151

DDM : 22/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102050048

DDM : 23/07/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102370079

DDM : 24/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102380069

DDM : 25/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102390025

DDM : 26/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102400038

DDM : 27/08/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102790074

DDM : 05/10/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102800056

DDM : 06/10/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102810067

DDM : 07/10/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Planche tapas apéro 8x12p

Code-barres : 3270160837724

Lot : 102820049

DDM : 08/10/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain muesli picard

Lot : 3453004

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain muesli picard

Lot : 3459186

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Pain muesli picard

Lot : 3441244

DDM : Toutes les DLUO client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 466486 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 467398 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 469114 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 469442 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 469630 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 470364 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 470454 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Magret canard laqué 320 g

Lot : 471534 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PICARD - Mini sandwiches pâte a choux

Lot : 201262174

DDM : 05/05/21 client@picard.fr

Tél. : 09 70 82 11 00

PIERRE MARTINET - Salade thaï pâtes poulet rôti gingembre sésame Pierre Martinet

Code-barres : 3281780892918

Lot : 27408

DDM : 23/10/20 Tél. : 04 74 94 42 35

PIERRE MARTINET - Salade thaï pâtes poulet rôti gingembre sésame Pierre Martinet

Code-barres : 3281780892918

Lot : 28208

DDM : 31/10/20 Tél. : 04 74 94 42 35

PIERRE MARTINET - Salade thaï pâtes poulet rôti gingembre sésame Pierre Martinet

Code-barres : 3281780892918

Lot : 28608

DDM : 04/11/20 Tél. : 04 74 94 42 35

PLANETE PAIN - Panini ovale topping sésame – 125 g x 50 pc

Code-barres : 3236330011226

Lot : 288/20

DDM : 14/10/21

POMONA - Evasion canapés

Code-barres : 3450350050281

Lot : 202482392

DDM : 09/03/22

PRIMEAL - Quinoa riz pois chiche

Code-barres : 3380380082924

Lot : 617371

DDM : 01/12/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PRIMEAL - Pois chiche à la libanaise

Code-barres : 3380380086120

Lot : 617249

DDM : 01/08/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PRIMEAL - Pois chiche à la libanaise

Code-barres : 3380380086120

Lot : 618193

DDM : 01/11/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PRIMEAL/EKIBIO - Sésame décortiqué 250 g

Code-barres : 3380390229500

Lot : 616591 – 617203

DDM : 05/10/21 – 14/11/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PRIMEAL/EKIBIO - Quinori 500 g

Code-barres : 3380380021671

Lot : 617280

DDM : 14/12/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PRIMEAL/EKIBIO - Quinori vrac 5kg

Code-barres : 110000618051

Lot : 618051

DDM : 25/10/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PRIMEAL/EKIBIO - Mix’saveurs chia et fleurs parfume au citron

Code-barres : 3380380072482

Lot : 618016

DDM : 24/08/21 Tél. : 04 75 32 43 60

PROBIOS - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 8018699024452

Lot : L 203553147

DDM : 31/05/21

PROMOCASH/METRO - Salade d'algues kombu & sésame

Code-barres : 3467740026269

Lot : 119-20-217-500 g

DDM : 02/12/20 Tél. : 0825 09 09 09

PROMOCASH/METRO - Salade d'algues kombu & sésame

Code-barres : 3467740026269

Lot : 119-20-240-500 g

DDM : 05/01/21 Tél. : 0825 09 09 09

QILIBRI - Petits pavés céréales x 10 issus de l’agriculture biologique

Code-barres : 3419390042502

Lot : 2023701

DDM : 02/03/21 contact@qilibri.fr

Tél. : 01 76 42 10 71

SAVOR & SENS - Sel wasabi et graines de sésame noir

Code-barres : 3760194212319

Lot : 0/269/20

DDM : 01/09/22 contact@savoretsens.com

Tél. : 04 94 92 88 73

SAVOR & SENS - Moutarde inspiration tokyo

Code-barres : 3700961306742

Lot : 0/258/20

DDM : 01/09/22 contact@savoretsens.com

Tél. : 04 94 92 88 73

SOEZIE - So all in low carb 2,5kg

Code-barres : 5411866956786

DDM : 18/08/21 info@soezie.com



SOEZIE - So all in low carb 2,5kg

Code-barres : 5411866956786

DDM : 19/08/21 info@soezie.com



SOEZIE - So all in pain aux graines 2,5kg

Code-barres : 5411866940839

DDM : 02/07/21 info@soezie.com



SOEZIE - So all in pain aux graines 2,5kg

Code-barres : 5411866940839

DDM : 03/07/21 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000010553 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000010361 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000009124 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000009510 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000009745 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000009859 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000009913 info@soezie.com



SOEZIE - All in multicereales 2,5kg

Code-barres : 5411866508671

Lot : 3000010093 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000010529 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000010042 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000010269 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000009860 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000009126 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000009611 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine 2,5 kg

Code-barres : 5411866940839

Lot : 3000009758 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine all in graine de sésame 2,5kg

Code-barres : 5411866957387

Lot : 3000009202 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine all in graine de sésame 2,5kg

Code-barres : 5411866957387

Lot : 3000009535 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine all in graine de sésame 2,5kg

Code-barres : 5411866957387

Lot : 3000010159 info@soezie.com



SOEZIE - All in graine all in graine de sésame 2,5kg

Code-barres : 5411866957387

Lot : 3000010538 info@soezie.com



ST MICHEL - Cocotte chocolat et graines St Michel

Code-barres : 3178530404241

Lot : B 16/06/21

DDM : 16/06/21 https://www.stmichel.fr/contact

Tél. : 0 800 200 155

ST MICHEL - Cocotte chocolat et graines St Michel

Code-barres : 3178530404241

Lot : D 19/05/21

DDM : 19/05/21 https://www.stmichel.fr/contact

Tél. : 0 800 200 155

ST MICHEL - Cocotte chocolat et graines St Michel

Code-barres : 3178530404241

Lot : C 19/05/21

DDM : 19/05/21 https://www.stmichel.fr/contact

Tél. : 0 800 200 155

SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Granola miel et graines 350 g

Code-barres : 3770007543004

DDM : 14/09/21 catherine@supernature.paris



SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Granola choc cru et cuit 350 g

Code-barres : 3770007543011

DDM : 15/09/21 catherine@supernature.paris



SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Granola sésame noisette 350 g

Code-barres : 3770007543516

DDM : 04/09/2021 – 16/09/2021 catherine@supernature.paris



SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Granola épices Noël 350 g

Code-barres : 3770007543417

DDM : 14/09/21 catherine@supernature.paris



SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Granola carotte ginger 100 g

Code-barres : 3770007543363

DDM : 15/09/21 catherine@supernature.paris



SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Barre granola miel graines 40 g

Code-barres : 3770007543226

DDM : 01/09/21 catherine@supernature.paris



SUPERNATURE CATHERINE KLUGER - Barre granola choc graines 40 g

Code-barres : 3770007543233

DDM : 01/09/2021 – 02/09/2021 catherine@supernature.paris



SYSTÈME U - Bagels sésame

Code-barres : 3256224756552

Lot : L0237

DDM : 12/11/20 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Bagels sésame

Code-barres : 3256224756552

Lot : L0240

DDM : 15/11/20 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Bagels sésame

Code-barres : 3256224756552

Lot : L0244

DDM : 19/11/20 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Bagels sésame

Code-barres : 3256224756552

Lot : L0251

DDM : 26/11/20 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Petit pavé aux céréales 40 g

Code-barres : vendu au rayon boulangerie entre le 06/10/20 et le 24/10/2020 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Baguette céréale avec toppings 280 g

Code-barres : Vendu entre 18/07/20 et le 04/11/20 au rayon Boulangerie TRADITIONNEL Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Mini burger foie gras purée figues & oignons x8 140 g

Code-barres : 3368951156304

Lot : 20262

DDM : 18/12/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 202353147

DDM : 31/03/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 202363147

DDM : 31/04/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 202643147

DDM : 31/03/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203043147

DDM : 30/04/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203053147

DDM : 30/04/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203123147

DDM : 30/04/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203433147

DDM : 31/05/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203443147

DDM : 31/05/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203453147

DDM : 31/05/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes aux 6 céréales

Code-barres : 3256220020527

Lot : L 203853147

DDM : 30/06/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 30/04/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes bio aux céréales

Code-barres : 3182180001774

Lot : L 203023147

DDM : 31/05/21 Tél. : 09 69 36 69 36

SYSTÈME U - Biscottes 6 céréales 300 g Tél. : 09 69 36 69 36

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P134704

DDM : 01/08/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P136215

DDM : 01/09/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P125174

DDM : 01/12/23 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P126533

DDM : 01/01/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P129551

DDM : 01/04/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P130753

DDM : 01/05/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P131538

DDM : 01/06/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P132549

DDM : 01/06/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P133878

DDM : 01/07/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P137651

DDM : 01/10/24 Tél. : 04 72 67 10 60

TANOSHI - Mix sésame Tanoshi

Code-barres : 3229820781334

Lot : P126522

DDM : 01/01/24 Tél. : 04 72 67 10 60

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3385104

DDM : 25/07/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3385837

DDM : 25/07/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3418156

DDM : 03/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3424468

DDM : 03/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3425375

DDM : 03/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3429907

DDM : 25/07/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3432193

DDM : 03/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3436102

DDM : 21/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3459137

DDM : 21/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3465739

DDM : 21/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3472433

DDM : 21/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Petits pains de campagne aux céréales 200 g

Code-barres : 3292590894351

Lot : 3480027

DDM : 21/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Ficeline muesli 70 g

Code-barres : 3292590894399

Lot : 3325890

DDM : 07/04/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Ficeline muesli 70 g

Code-barres : 3292590894399

Lot : 3334918

DDM : 21/11/20 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Ficeline muesli 70 g

Code-barres : 3292590894399

Lot : 3385115

DDM : 07/04/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Ficeline muesli 70 g

Code-barres : 3292590894399

Lot : 3459142

DDM : 27/08/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Ficeline muesli 70 g

Code-barres : 3292590894399

Lot : 3465743

DDM : 27/08/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - Ficeline muesli 70 g

Code-barres : 3292590894399

Lot : 3524268

DDM : 27/08/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 24 canapés prestige et leur présentoir

Code-barres : 3292590802134

Lot : 101900226

DDM : 08/07/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 24 canapés prestige et leur présentoir

Code-barres : 3292590802134

Lot : 102720166

DDM : 28/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 24 canapés prestige et leur présentoir

Code-barres : 3292590802134

Lot : 102730239

DDM : 29/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 24 canapés prestige et leur présentoir

Code-barres : 3292590802134

Lot : 102740207

DDM : 30/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 24 canapés prestige et leur présentoir

Code-barres : 3292590802134

Lot : 102820119

DDM : 08/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 102650198

DDM : 15/12/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 102460095

DDM : 26/11/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 101410021

DDM : 13/08/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 101550072

DDM : 27/08/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 101710048

DDM : 12/09/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 101920051

DDM : 03/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 102060145

DDM : 17/10/21 Tél. : 0 970 820 821

THIRIET - 9 mini cheeseburgers

Code-barres : 3292590800956

Lot : 102090228

DDM : 20/10/21 Tél. : 0 970 820 821

TIPIAK - 36 vegan cocktail sélection

Code-barres : 3450350050540

Lot : 202732544

DDM : 29/09/21 Tél. : 02 28 03 09 30

TIPIAK - 18 mises en bouche de la mer

Code-barres : 3450350090782

Lot : 200553290

DDM : 22/02/21 Tél. : 02 28 03 09 30

TIPIAK - 45 luxury temptation canapés

Code-barres : 3450350050397

Lot : 202792571

DDM : 07/04/21 Tél. : 02 28 03 09 30

TOQUE DU CHEF/LIDL - Assortiment salé toque du chef congelé. 6 éclairs 8 religieuses apéritives

Code-barres : 13700832807139

Lot : 20273 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - Assortiment salé toque du chef congelé. 6 éclairs 8 religieuses apéritives

Code-barres : 13700832807139

Lot : 20275 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - Assortiment salé toque du chef congelé. 6 éclairs 8 religieuses apéritives

Code-barres : 13700832807139

Lot : 20276 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - 10 mini burgers assortis VBF surgelés

Code-barres : 20056933

Lot : 101910046

DDM : 09/07/21 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - 10 mini burgers assortis VBF surgelés

Code-barres : 20056933

Lot : 101920061

DDM : 10/07/21 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - 10 mini burgers assortis VBF surgelés

Code-barres : 20056933

Lot : 101950058

DDM : 13/07/21 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - 10 mini burgers assortis VBF surgelés

Code-barres : 20056933

Lot : 101970143

DDM : 15/07/21 Tél. : 0 800 900 343

TOQUE DU CHEF/LIDL - 10 mini burgers assortis VBF surgelés

Code-barres : 20056933

Lot : 101980052

DDM : 16/07/21 Tél. : 0 800 900 343

TOUPARGEL - Evasion canapés

Code-barres : 3450350050304

Lot : 202482392

DDM : 08/03/22 Tél. : 3040

TROPIK - Tropic houmous bio 100 g

Lot : 42/09/E

DDM : 03/04/21

TROPIK - Tropic houmous bio 100 g

Lot : 42/09/ST

DDM : 03/04/21

TROPIK - Tropic houmous bio 100 g

Lot : 98/09/ST

DDM : 03/03/21

TROPIK - Tropic caviar d'aubergines bio 100 g

Lot : 82/09/J

DDM : 03/04/21

TROPIK - Tropic caviar d'aubergines bio 100 g

Lot : 82/09/ST

DDM : 04/04/21

U BIO - Biscuits épeautre et sésame 150 g de marque u bio

Code-barres : 3256221407150 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Galettes riz complet & sésame au riz de Camargue 130 g

Code-barres : 3256220280150

Lot : 1320280

DDM : 06/10/21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Pain céréales

Code-barres : Vendu entre le 08/07/20 et le 06/11/20 au rayon bio Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3256228125644

Lot : 0233H

DDM : 30/08/22 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3256228125644

Lot : 0233H1

DDM : 30/08/22 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Purée de sésame Tahin bio

Code-barres : 3256228125644

Lot : 0233H2

DDM : 30/08/22 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Crackers 3 graines sésame lin chia 65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 148

DDM : 01/02/21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Crackers 3 graines sésame lin chia 65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 154

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Crackers 3 graines sésame lin chia 65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 167

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Crackers 3 graines sésame lin chia 65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 178

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Crackers 3 graines sésame lin chia 65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 179

DDM : 01/03/21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - System u crackers bio sésame lin chia 12*65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 0148

DDM : 02/2021 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - System u crackers bio sésame lin chia 12*65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 0154

DDM : 03/2021 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - System u crackers bio sésame lin chia 12*65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 0167

DDM : 03/2021 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - System u crackers bio sésame lin chia 12*65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 0178

DDM : 03/2021 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - System u crackers bio sésame lin chia 12*65 g

Code-barres : 3256226181536

Lot : 0179

DDM : 03/2021 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Pain aux céréales bio système u 440 g x12

Code-barres : 3256222515403

Lot : 19.08.20 g

DDM : 19.08.21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Pain aux céréales bio système u 440 g x12

Code-barres : 3256222515403

Lot : 26.08.20 g

DDM : 26.08.21 Tél. : 09 69 36 69 36

U BIO - Pain aux céréales bio système u 440 g x12

Code-barres : 3256222515403

Lot : 10.09.20 g

DDM : 10.09.21 Tél. : 09 69 36 69 36

VIRE VENT DE PROVENCE - Poichichade bio traditionnelle 100 g

Code-barres : 3760208060066

DDM : 11/07/2022, 06/09/2022, 29/11/2022, 12/12/2022 qualite@virevent.fr



VIRE VENT DE PROVENCE - Poichichade bio traditionnelle 200 g

Code-barres : 3760208060011

DDM : 04/07/2022, 01/09/2022, 29/11/2022, 12/12/2022 qualite@virevent.fr



VIRE VENT DE PROVENCE - Poichichade bio au curry madras 100 g

Code-barres : 3760208060073

DDM : 11/07/2022, 13/08/2022, 07/11/2022, 25/11/2022, 16/12/2022 qualite@virevent.fr



VIRE VENT DE PROVENCE - Poichichade bio au curry madras 200 g

Code-barres : 3760208060028

DDM : 8/11/2022, 25/11/2022, 16/12/2022 qualite@virevent.fr



VIRE VENT DE PROVENCE - Poichichade bio au paprika 100 g

Code-barres : 3760208060080

DDM : 18/07/2022, 12/09/2022, 21/11/2022, 22/11/2022 qualite@virevent.fr



VIRE VENT DE PROVENCE - Poichichade bio au paprika 200 g

Code-barres : 3760208060059

DDM : 12/09/2022 21/11/2022, 22/11/2022 qualite@virevent.fr



VIRE VENT DE PROVENCE - Choco chiche bio 210 g

Code-barres : 3760208060400

DDM : 03/12/22 qualite@virevent.fr



WEISS - Chocolats "ballotin trad parme/gris 125 g" Weiss

Lot : 51976

DDM : 07/03/21 Tél. : 04 77 49 65 23

WEISS - Chocolats "incontournable atelier Weiss 1 kg"

Lot : 53063

DDM : 15/04/21 Tél. : 04 77 49 65 23

WEISS - Chocolats "incontournable atelier Weiss 1 kg"

Lot : 52483

DDM : 21/03/21 Tél. : 04 77 49 65 23

WEISS - Chocolats "incontournable atelier Weiss 1 kg"

Lot : 52428

DDM : 29/03/21 Tél. : 04 77 49 65 23

WEISS - Praliné sésame et bonbons de chocolat ganache yuzu sésame

Lot : 53097

DDM : 01/03/21 Tél. : 04 77 49 65 23

WEISS - Praliné cooking sésame 2,5 kg

Lot : 51790

DDM : 01/03/21 Tél. : 04 77 49 65 23