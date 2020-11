© Cozine - stock.adobe.com Pesticide cancérogène Contamination massive de produits au sésame

Une contamination élevée à un pesticide interdit en Europe a été détectée dans plus de 250 tonnes de graines de sésame en provenance d'Inde. La liste des produits rappelés parce qu'ils contiennent ces graines ne cesse de s'allonger.

Bagels, houmous, biscuits... Depuis plusieurs semaines, de nombreux produits contenant du sésame ont fait l'objet de rappels, relayés dans notre rubrique Produits au rappel. En cause : des graines de cet oléagineux contenant des taux très élevés d'oxyde d'éthylène. Ce pesticide est fortement suspecté d'être à la fois cancérogène et délétère pour la fertilité, et donc interdit d'usage en Europe. Sa présence est cependant autorisée dans certains produits d'importation, dont les graines de sésame, dans la limite de 0,05 mg/kg. Or les taux retrouvés récemment dans plusieurs lots en provenance d'Inde étaient jusqu'à 1 000 fois supérieurs à cette limite. Une contamination très élevée, donc, mais aussi très étendue : plus de 250 tonnes de graines de sésame réparties dans 34 lots provenant de plusieurs exportateurs différents sont concernées, nous précise-t-on à la Commission européenne. Reste à comprendre ce qui a pu causer une contamination aussi massive.

La liste pourrait s'allonger

En attendant, le contrôle des pesticides présents dans le sésame en provenance d'Inde a été renforcé en Europe. Mais tous les produits contenant des graines issues des lots contaminés n'ont pas encore forcément été identifiés. La liste des aliments rappelés pourrait donc encore s'allonger dans les prochains jours, ce dont nous ne manquerons pas de vous informer. La Répression des fraudes tient également une liste à jour sur son site web. Si vous avez acheté l’un des produits concernés, jetez-le ou ramenez-le en magasin afin d'obtenir un remboursement.