En 2019, l’UFC-Que Choisir avait publié une étude exclusive sur 102 sources prioritaires particulièrement menacées par les pollutions, qui soulignait que la persistance de ces pollutions n’était pas une fatalité et que les mesures de prévention sont globalement efficaces pour obtenir une eau potable sans recourir à une coûteuse dépollution. Le coût du traitement est en effet 3 fois supérieur à la prévention. L’UFC-Que Choisir appelait donc à généraliser à l’ensemble des captages les mesures de prévention, plutôt que le curatif aussi coûteux pour les consommateurs, que nuisible en termes d’impact environnemental. Si l’exécutif a multiplié les opérations de communication sur le sujet de l’eau : Assises ou autres États Généraux de l’eau, Plan Eau, aucune mesure concrète n’est venue renforcer la protection des captages. Le résultat est sans appel : faute de mesures à la hauteur de l’enjeu, nombre de captages ferment. Rappelons qu’entre 1980 et 2019, près de 12 500 ont été fermés, dont 34 % à cause de pollutions aux nitrates et aux pesticides !

Refusant cette fuite en avant, le texte que le Sénat va discuter propose l’interdiction de l’utilisation et du stockage de produits phytopharmaceutiques et d’engrais minéraux dans les zones de protection des aires d’alimentation des captages et prévoit des sanctions dissuasives en cas de non-respect. Des mesures de prévention salutaires pour garantir la qualité et la disponibilité de l’eau que j’encourage donc fermement les Sénateurs à adopter.