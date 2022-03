des pesticides

S’il est aujourd’hui connu que les aliments sont souvent contaminés par des résidus de pesticides, se pose pour beaucoup la question de la dangerosité réelle de ces substances. Pour le savoir, nous avons croisé les résultats d’analyses de plus de 5 000 aliments d'origine végétale, réalisées en 2019 par les autorités françaises, avec la liste des substances considérées comme possiblement, probablement, voire sans aucun doute dangereuses par les agences réglementaires françaises ou européennes (voir « comment nous avons procédé »).

Au final, plus de la moitié des produits végétaux issus de l’agriculture conventionnelle sont, en France, contaminés par des résidus de pesticides à risque. Le constat est sévère… Mais tous les aliments ne sont pas concernés de la même manière par ce problème, certains étant presque toujours contaminés par des substances problématiques, et d’autres plutôt rarement. Notre tableau permet donc, pour les consommateurs qui souhaitent passer au bio ou aux labels « sans pesticides » (beaucoup moins contaminés), de savoir pour quel produit il est le plus intéressant de le faire, à titre individuel. Vous trouverez de plus, en cliquant sur chaque aliment, le détail de nos résultats, avec la liste des principales substances retrouvées et les types de dangers associés à chacune d’entre elles, avec leur niveau de preuve. À noter, dans la plupart des échantillons, les quantités de résidus retrouvées respectent les limites réglementaires, censées garantir l’absence de risque. Mais la capacité de ces plafonds à protéger la santé des consommateurs est actuellement sérieusement remise en question (voir notre enquête).