Recette de cuisine

Sel et poivre

1 Coupez le foie en fines lamelles d’environ 3 cm de longueur. Pelez et émincez les oignons. Pressez le demi-citron. Rincez et égouttez le persil. Ciselez-en 2 cuil. à soupe (vous pouvez aussi utiliser du persil plat ciselé surgelé).

2 Faites chauffer l’huile dans une sauteuse à feu moyen. Faites-y revenir les oignons 10 minutes, en remuant de temps en temps.

3 Incorporez les lamelles de foie. Salez et poivrez. Montez le feu et poursuivez la cuisson environ 5 minutes sur feu moyen à vif, en remuant sans cesse : les oignons doivent être légèrement dorés sans trop brunir.

4 Arrosez du jus de citron, parsemez de persil. Servez sans attendre.

► La purée de céleri-rave accompagne très bien le foie de veau. Vous pouvez utiliser de la purée surgelée : normalement, elle ne contient que du céleri-rave, sans ajout de sel ou d’additifs (vérifiez la liste des ingrédients). Réchauffez-la selon les indications portées sur l’emballage.

► Pour changer, vous pouvez préparer cette recette avec du foie de génisse. Il est moins onéreux et sa saveur est légèrement plus affirmée que celle du foie de veau.

Les + nutritionnels

Le foie de veau est l’abat le plus consommé en France. Il a beaucoup de qualités nutritionnelles : il est pauvre en matières grasses mais richement protéiné, il fournit des sels minéraux et son apport vitaminique est remarquable. Trop, d’ailleurs : sa teneur en vitamine A (rétinol) est de 10 500 µg pour 100 g alors que la limite de sécurité est de 3 000 µg par jour. L’excès de vitamine A étant toxique, il est recommandé de ne pas consommer de foie plus d’une fois par semaine. Les femmes enceintes, surtout en début de grossesse, devraient s’abstenir.