Recette de cuisine

Depuis le scandale de la viande de cheval, on ne peut s’empêcher d’être un peu dubitatif sur les lasagnes industrielles. Certes, l’origine de la viande est désormais indiquée mais en matière de nutrition et surtout de goût, ces plats préparés laissent souvent à désirer. Pour se motiver à les faire soi-même, voici une recette alliant saveur et santé, grâce au fondant des champignons et aux apports en fibres des poireaux.

4 personnes PRÉPARATION 35 min

CUISSON 50 min

Ingrédients

Étapes de la recette

1 Rincez bien et émincez 4 poireaux. Faites-les revenir dans une poêle avec 2 cuil. à soupe d’huile d’olive 10 min. Versez 5 cl de vin blanc. Poursuivez la cuisson pendant 10 min.

2 Nettoyez et coupez en lamelles 300 g de champignons (de Paris, shiitakés, girolles…) et faites-les revenir 5 min dans une poêle avec 2 cuil. à soupe d’huile d’olive et 1 gousse d’ail hachée. Mélangez-les aux poireaux et ajoutez 2 cuil. à soupe de crème. Salez, poivrez.

3 Détaillez 2 boules de mozzarella en fines lamelles.

4 Fouettez 20 cl de crème liquide et 2 cuil. à soupe de moutarde.

5 Étalez la moitié du mélange poireaux-champignons dans un plat à gratin huilé, parsemez de 1/3 de la mozzarella, recouvrez de feuilles de lasagne et du reste de légumes, puis à nouveau de 1/3 de la mozzarella et de feuilles de lasagne.

6 Parsemez de 25 g de pignons et du reste de mozzarella. Arrosez de crème moutardée et faites cuire 25 min dans un four préchauffé à 180 °C.

Le petit plus ! Privilégiez les feuilles de lasagnes fraîches, plus épaisses et plus moelleuses que les sèches.