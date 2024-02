Privilégier les produits frais, locaux et de saison achetés en circuits courts offre de nombreux bénéfices, sociaux, sanitaires et écologiques. Pour vous aider à profiter pleinement de la grande diversité d'aliments que l'agriculture française peut offrir, nous vous indiquons, chaque mois, la liste de ceux actuellement disponibles en France métropolitaine, complétée par quelques idées de recettes.

Disons-le tout de suite : à moins que vous soyez végétariens ou que vous mangiez régulièrement des mangues et haricots verts importés par avion, exclure tous les fruits et légumes hors saison de votre régime n'aura qu'un impact mineur sur le bilan carbone de votre alimentation. Ce dernier est en effet à 90 % lié à la consommation de produits animaux, en France (1). Pas la peine, donc, de vous priver totalement des bananes de Martinique et des fruits et légumes en conserve ou surgelés, si cela peut vous aider à végétaliser votre alimentation. « Manger plus de fruits et légumes, quels qu'ils soient, est une très bonne chose pour la santé et la planète », résume Alba Departe, chargée d’alimentation durable à l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Privilégier au quotidien des produits frais, locaux et de saison présente tout de même des vertus non négligeables. Au-delà des économies ‒ modérées, mais pas nulles ‒ d'émissions de gaz à effet de serre, cela permet de soutenir le modèle agricole français face à la concurrence d'autres pays potentiellement moins exigeants sur le plan social et environnemental. Cela donne aussi la possibilité d'acheter en circuits courts (Amap, magasins et marchés de producteurs, vente à la ferme…) et de soutenir ainsi les petits maraîchers qui pourront mieux se rémunérer en limitant le nombre d'intermédiaires (grossistes, grande distribution, industrie agroalimentaire...), tout en mettant en œuvre des pratiques environnementales généralement plus vertueuses . Cela peut, enfin, faciliter l’achat de produits bio, moins chers en circuits courts qu’en supermarchés d’après notre dernière enquête.

Afin de vous aider à profiter pleinement de toute la variété des fruits et légumes français disponibles chaque mois, nous vous proposons ce calendrier des fruits et légumes de saison, élaboré par l'Ademe, auquel nous associons des liens vers des recettes, ainsi que des informations concernant leur contamination en pesticides, quand elles sont disponibles (il suffit pour cela de cliquer sur le nom de chaque produit).

