CONSEILS

Recette de cuisine

En automne et en hiver, vive la saison des potirons, citrouilles et autres courges ! Alors régalez-vous avec cette recette colorée en profitant des bienfaits du potimarron, avec ses fibres, son bêtacarotène antioxydant, ses vitamines et ses minéraux. Et rajoutez du croquant grâce aux noisettes et aux graines de tournesol. Un délice !