CONSEILS

Recette de cuisine

Appréciez la simplicité de la cuisine au wok avec cette recette qui revisite les champignons de Paris à la mode asiatique. Champignons moelleux et pousses de bambou croquantes sont ici relevés d'une touche piquante de gingembre frais et d'une sauce soja savoureuse et mélangés à de tendres nouilles de blé. Un plat complet et sain, pour régaler tous les gourmands.