Recette de cuisine

Profitez des bienfaits des poissons maigres et apportez une touche d’exotisme dans vos repas grâce à la magie culinaire des Antilles. Les tomates et le citron vert offrent leur pointe d’acidité, le lait de coco sa douceur et sa suavité, les épices relèvent le tout sans excès… Un mariage idéal pour ce plat très équilibré, riche en protéines, vitamines et sels minéraux. Et si facile à cuisiner !