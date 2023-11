Recette de cuisine

1 Éliminez l’extrémité de la partie verte des poireaux. Lavez les poireaux sous un filet d’eau fraîche en écartant les feuilles. Coupez-les en fines rondelles.

2 Rincez et égouttez la ciboulette. Ciselez-en 1 cuil. à soupe et demie (vous pouvez aussi utiliser de la ciboulette ciselée surgelée).

3 Faites chauffer l’huile dans un wok ou une sauteuse. Ajoutez les poireaux, salez et poivrez. Laissez cuire 5 minutes à feu doux, sans laisser colorer, en remuant. Ajoutez un demi-verre d’eau, puis laissez mijoter à feu doux pendant 10 minutes.

4 Ajoutez la crème et la ciboulette, remuez, couvrez et garder au chaud.

5 Faites cuire les tagliatelle dans une casserole pendant 3 minutes à l’eau bouillante salée puis égouttez-les.

6 Versez les pâtes dans le wok (ou la sauteuse), mélangez délicatement et servez, saupoudré de parmesan.

► Vous pouvez utiliser des poireaux émincés surgelés pour gagner du temps. Démarrez à l’étape 2 et prévoyez le même temps de cuisson.

Les + nutritionnels

• Composées de farine de blé et d’eau, les pâtes sont des aliments sains et simples, source de glucides complexes. Les pâtes fraîches vendues en sachet ont subi une pasteurisation (traitement thermique qui allonge la durée de conservation), qui les différencie des véritables pâtes fraîches que l’on trouve surtout dans les épiceries italiennes. Elles sont en moyenne plus caloriques (170 kcal pour 100 g) que les pâtes sèches (125 kcal).

• Ne jetez pas l’extrémité verte des poireaux, plus concentrée en micronutriments que la partie blanche. Gardez-la pour faire un potage ou un bouillon.