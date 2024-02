Recette de cuisine

→ Dossier Que Choisir : Robots ménagers

4 personnes PRÉPARATION 45 min

REPOS + CUISSON 1 h + 35 min

Ingrédients

240 g de farine 160 g de farine de pois chiches 2 cuil. à café de levure sèche de boulanger 1 pincée de sucre 24 cl d’eau tiède 1 bulbe de fenouil 2 petites courgettes 130 g de fromage de chèvre 1 gousse d’ail 2 cuil. à soupe de coulis de tomate Huile d’olive 2 pincées de piment d’Espelette Sel et poivre

Étapes de la recette

1 Mélangez dans un saladier 240 g de farine, 160 g de farine de pois chiches, 2 cuil. à café de levure sèche de boulanger, 1 pincée de sel, 1 pincée de sucre, 2 cuil. à soupe d’huile d’olive et 24 cl d’eau tiède. Pétrissez 5 min et formez une boule. Couvrez d’un linge et laissez lever 1 h dans un endroit tiède (four préchauffé à 30°C puis éteint, par exemple).

2 Pendant ce temps, faites revenir 1 gousse d’ail écrasée, 1 bulbe de fenouil émincé fin et 2 petites courgettes en rondelles avec 3 cuil. à soupe d’huile d’olive pendant 15 min. Salez, poivrez.

3 Une fois la pâte levée, étalez-la sur un plan de travail fariné puis déposez-la sur une plaque recouverte de papier cuisson. Badigeonnez de 2 cuil. à soupe de coulis de tomate. Garnissez de la poêlée de légumes, de 130 g de chèvre en lamelles et de 2 pincées de piment d’Espelette.

4 Cuisez 20 min à 180 °C. Arrosez d’huile d’olive et servez avec une salade.

Le petit plus ! Vous pouvez préparer votre pâte à pizza à l’avance. Ou utiliser des pâtes toutes faites, mais celles que nous avons trouvées en grande distribution contiennent toutes des ingrédients industriels.