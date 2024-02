Recette de cuisine

→ Dossier Que Choisir : Robots ménagers

4 personnes PRÉPARATION 25 min

CUISSON 1 h 20

Ingrédients

Étapes de la recette

1 Rincez, séchez et détaillez 2 aubergines et 3 courgettes en rondelles. Épluchez et émincez 2 oignons. Coupez 3-4 tomates en rondelles.

2 Rangez ces tranches de légumes « debout » et serrées, en intercalant courgettes, aubergines, tomates et oignons dans un grand plat à gratin huilé.

3 Parsemez dessus 2 gousses d’ail pelées et râpées, 2 brins de thym effeuillés, arrosez de 5-6 cuil. à soupe d’huile d’olive et du jus de ½ citron. Salez, poivrez.

4 Faites cuire environ 1 h 20 dans un four préchauffé à 180 °C.

5 Servez avec une salade et/ou des tranches de jambon fumé sans nitrites, ou en accompagnement d’une viande ou d’un poisson.

Le petit plus ! En option : parsemez le gratin de 4 cuil. à soupe de parmesan râpé et/ou mélangez dans un bol 1 tomate épépinée et coupée en dés, 1 petit oignon blanc ciselé, le jus de ½ citron, 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, 3 pincées de piment d’Espelette et 15 feuilles de basilic ciselées. Versez ce mélange sur le gratin à la sortie du four et servez.