Recette de cuisine

Retrouvez le goût de la Méditerranée avec cette recette simple et délicieuse qui marie la douceur des oignons caramélisés à la saveur corsée des sardines. Ce plat réconfortant met en valeur un poisson gras disponible en boîte toute l’année, aux multiples vertus (oméga 3, calcium, vitamines et minéraux…) et très économique !

6 personnes PRÉPARATION 15 min

CUISSON 50 à 55 min

Ingrédients

Étapes de la recette

1 Pelez et émincez les oignons.

2 Faites chauffer l’huile dans un wok ou une sauteuse à feu moyen. Faites-y revenir les oignons 5 minutes, en remuant de temps en temps.

3 Écrasez les câpres à la fourchette dans une assiette. Ajoutez-les aux oignons avec le sucre, l’origan, du sel et du poivre. Mélangez bien, baissez le feu et laissez cuire 30 minutes à couvert et à feu doux, en remuant de temps en temps pour éviter que les oignons attachent au fond du wok (ou de la sauteuse). À la fin de la cuisson, les oignons doivent être bien dorés et légèrement caramélisés.

4 Préchauffez le four à th 7/210 °C.

5 Tapissez une plaque du four de papier cuisson. Déroulez la pâte et déposez-la dessus. Répartissez la compotée d’oignons sur la pâte jusqu’à 2 cm des bords.

6 Disposez régulièrement les sardines et les olives égouttées sur la pissaladière. Faites cuire 15 à 20 minutes au four : les bords de la pâte doivent être bien dorés, sans brûler. Servez.

► Une salade frisée assaisonnée d’une vinaigrette aillée accompagnera bien cette pissaladière.

► Si vous préparez cette pissaladière pour 4 personnes, ne modifiez pas la quantité des ingrédients. Vous servirez le reste froid, découpé en bouchées, le lendemain à l’apéritif. Un régal !

► Vous pouvez ajouter aux câpres (étape 3) 4 filets d’anchois à l’huile d’olive, égouttés et écrasés à la fourchette.

Les + nutritionnels • Les pâtes à pizza sont moins grasses que les pâtes utilisées dans les quiches et les tartes salées : elles comptent en moyenne 7 % de lipides, contre 20 % et plus dans les pâtes brisées et feuilletées. Si vous avez le choix, sélectionnez une marque sans huile de palme (avec de l’huile d’olive et/ou de colza).

• Limitez l’apport en sel, car les ingrédients de la pissaladière sont déjà salés. En moyenne, pour 100 g, la pâte comprend 1,7 g de sel, les câpres 4 g, les sardines en conserve 0,7 g, les olives noires 1,7 g, les anchois (proposés en variante) 11 g.

• Les olives noires de Nice sont les meilleures, mais si vous n’en trouvez pas, vous pouvez opter pour 10 grosses olives noires que vous couperez en deux. Vérifiez dans la liste des ingrédients qu’elles sont sans gluconate de fer, additif qui peut figurer sous le code E579.