Recette de cuisine

Découvrez cette salade équilibrée et nourrissante, parfaite pour combler l’appétit tout en accueillant la belle saison. Dans cette recette simple et rapide à préparer, petits pois et asperges croquantes offrent leurs saveurs printanières tandis que le quinoa apporte son originalité et ses qualités rassasiantes. Une alternative savoureuse aux salades classiques.

4 personnes PRÉPARATION 15 min

CUISSON 15 min

Ingrédients

Étapes de la recette

1 Écossez les petits pois et rincez-les. Supprimez la base dure des tiges des asperges vertes et rincez-les également.

2 Remplissez une grande casserole d’eau. Ajoutez le cube de bouillon et portez à ébullition. Versez-y le quinoa. Au bout de 5 minutes, ajoutez les petits pois et les asperges, et laissez cuire encore 10 minutes.

3 Rincez et égouttez la menthe. Ciselez-en 1 cuil. à soupe (vous pouvez aussi utiliser de la menthe ciselée surgelée).

4 Mélangez dans un bol l’huile, 1 cuil. à soupe de jus de citron, le curry, la menthe, un peu de sel et de poivre.

5 Égouttez le quinoa et les légumes. Coupez les asperges en tronçons de 3 cm environ.

6 Disposez le tout dans un saladier et laissez tiédir. Versez la sauce dessus et mélangez. Servez tiède ou froid.

► Pour gagner du temps ou pour en profiter hors saison, vous pouvez utilisez des légumes surgelés : 160 g de petits pois et 12 asperges vertes. Intégrez-les sans décongélation préalable à l’étape 2.

► À la place du poivre, vous pouvez opter pour du piment d’Espelette.

Les + nutritionnels • Dans cette recette, les asperges et les petits pois sont cuits avec le quinoa pour plus de commodité. Mais pour mieux préserver leurs vitamines et éviter la dilution d’une partie des minéraux dans l’eau de cuisson, préférez la cuisson vapeur (environ 10 minutes).

• Si vous le pouvez, utilisez du bouillon de légumes maison pour la cuisson. Les cubes ou tablettes de bouillon industriel sont très salés et, surtout, chargés d’additifs.