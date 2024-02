Recette de cuisine

Toutes les saveurs et les bienfaits de la cuisine méditerranéenne s’invitent à table avec ce plat typique du Sud. Vous entendez les cigales ?

→ Dossier Que Choisir : Robots ménagers

4 personnes PRÉPARATION 20 min

CUISSON 45 min

Ingrédients

Étapes de la recette

1 Faites blondir 1 bel oignon, 2 gousses d’ail pelées et émincées, 2 brins de thym et 1 brin de romarin avec 4 cuil. à soupe d’huile d’olive dans une cocotte.

2 Ajoutez 1 poivron rouge épépiné et coupé en dés, 1 aubergine et 3 petites courgettes en dés. Salez, poivrez. Couvrez et laissez mijoter 15 min en mélangeant régulièrement.

3 Plongez 5 tomates dans l’eau bouillante 5 secondes. Rafraîchissez-les, pelez-les et découpez-les en morceaux. Ajoutez-les dans la cocotte avec 1 pincée de sucre.

4 Couvrez et laissez mijoter à feu doux 30 min. Servez avec du riz semi-complet et/ou un œuf mollet, par exemple.

Le petit plus ! La ratatouille est encore meilleure réchauffée, mais se déguste aussi froide, parsemée de basilic. N’hésitez donc pas à doubler les quantités. Et, pour lui donner un petit air de caponata sicilienne, ajoutez (en même temps que les tomates) 2 cuil. à soupe de raisins secs, 1 cuil. à soupe de pignons et 10 olives noires.